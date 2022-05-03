Zlatan Ibrahimovic, Old Trafford'daki parlak kariyerine başladıktan sonra kendisinden nefret edenlerin daha sonra hoşlanmaya başladıığını söyleyerek Manchester United'daki iki yıllık dönemine değindi.

United, 2016'da Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra Ibrahimovic'i bonservissiz olarak transfer etti ve Old Trafford'da 46 maçta 28 gol atarak verimli bir ilk lig serüveni yaşadı.

İsveçli yıldız, Kırmızı Şeytanlar’da bir Avrupa Ligi ve bir de İngiltere Lig Kupası’nı kazandı. İkinci sezonunda ise sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşamasına rağmen, İngiliz futbolundaki deneyimine hala sevgiyle bakıyor.

Ibrahimovic, United dönemi hakkında ne söyledi?

Milan'da kariyerini sürdüren 40 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de başarılı olabileceğini kanıtlayarak kendisine karşı yapılan olumsuz görüşleri susturduğunu düşünüyor.

Ibrahimovic, United kariyeri hakkında soru sorulduğunda ESPN'ye, "Eğlendim" dedi. "Gerçekten çok eğlendim, çünkü Premier Lig’e gittiğimde herkes buna karşıydı.

“Ve İngiltere’deki ilk günlerimde beni gerçekten sevmediler.

"Bütün bu nefret edenler, üç ay sonra beni sevmeye başladılar, ama artık ben onları sevmiyordum.

“İnsanlar senden nefret ettiklerinde daha iyi bir şeyler yapma ihtimalin artıyor ve en iyi performansına ulaşmanı sağlıyorlar.

“Bu yüzden eğlendim. Bu harika bir rekabetti ve harika bir atmosfer vardı.

"İngiltere'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğüm United için oynadım ve bu yüzden çok mutluyum.

"Manchester United'a gitmek doğru bir seçimdi.

"Sanırım iyi bir anda gittim, çünkü başarı zaten oradayken bir kulübe gitmek kolaydır. Gittiğinizde daha zor bir meydan okuma olduğunda her şey farklıdır.

“Böylece bir başarı elde ederseniz hikayenin bir parçası olursunuz. Bu yüzden taraftarlar benim için harikaydı. "Ve bundan gerçekten keyif aldım. Orada her şey mükemmeldi."

Ibrahimovic'in Milan performansı

İsveçli yıldız, 2018'de Old Trafford'dan ayrıldı ve Avrupa'ya dönmeden önce MLS futbolunda iki yıl geçirdi.

Milan, İsveçli futbolcuyu 2020 yılının ocak ayında kulübe geri getirdi ve o zamandan beri 8’i bu sezon olmak üzere Serie A'da 33 gol kaydetti.

Ibrahimovic, Milan’ın yeniden şampiyonluk adaylarından birisi olmasında kilit bir rol oynuyor.

Mart ayında UEFA'ya verdiği demeçte ise İsveçli golcü, futbolu ne zaman bırakabileceği hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mümkün olduğu kadar uzun bir süre oynamak istiyorum.

“Gerçek şu ki birinin benden daha iyi olduğunu görene kadar oynayacağım. Bu yüzden, hala devam ediyorum."

Daha fazlası için:

Manchester City yıldızı Riyad Mahrez, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'tan mavi tikini istedi