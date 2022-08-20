Maviler, Premier Lig'in en iyi savunma oyuncularından birisine kancayı taktı.

Chelsea'nin transfer hedefi bulunan Wesley Fofana, Southampton ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Böylece Maviler, Leicester City’de forma giyen oyuncunun transferinde mutlu sona biraz daha yaklaştığını gösterdi.

Premier Lig'de sezonunun ilk iki maçında Leicester’ın ilk on birinde yer alan Fransız stoper, King Power Stadyumu’nun en önemli futbolcularından birisi olduğunu gösterdi.

Leicester Menajeri Brendan Rodgers'ın daha önce Chelsea’den teklif aldıklarını doğrulamasıyla tüm dikkatler Fofana üzerine yoğunlaşmıştı.

Ve şu ada başarılı stoper, Maviler için öncelikli transfer hedefi olarak anlaşmanın yapılması ve Tuchel'in ekibine katılmayı bekliyor.

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Ne olacak?

Haberler, Fofana'nın Chelsea'ye transferi gerçekleşirse, Leicester City’ni eski oyuncusu Harry Maguire'ı geride bırakarak tarihin en pahalı defans oyuncusu olabileceğini gösteriyor.

Cuma günkü maç öncesi basın toplantısında Rodgers, kulübün bu yaz defans oyuncusunu satmayacağını yinelemişti.

Yine de, oyuncuyu çevreleyen durumun ekibinin odağını etkilediğinden bahsetti.

Oyuncunun da Chelsea formasını giymeye sıcak baktığı ve bu durumda, Fofana’nın gitmesine izin verileceği aktarılıyor.

Böylece, Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'in de ısrarla istediği Fransız stoper, Maviler'in önemli transferlerinden birisi olacak.

Fofana, gitme hazırlığı yaptığı ve daha şimdiden takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ifade ediliyor.

Hem Leicester hem de Fofana, bu durumu çözmenin tek yolunun ayrılık olduğunun farkında.

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