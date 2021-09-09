Juventus, Dybala için teklifini arttırdı

Arjantinli oyuncuyla sözleşme yenilemek için yeniden harekete geçen Juventus, masaya yeni bir teklifle oturdu.

Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’a transfer olmasının ardından, Paulo Dybala’nın Juventus kadrosundaki önemi bir kat daha arttı.

Allegri’nin planlarında önemli yeri bulunan Dybala’nın sözleşmesi 30 Haziran 2022’de sona erecek. Juventus yönetimi elini çabuk tutup Dybala’ya uzun vadeli bir kontrat imzalatmak istiyor.

Tuttosport’un haberine göre; Ocak ayına kadar beklemek istemeyen Juventus, Dybala’ya daha yüksek bir maaş önerdi.

1 milyon euro'luk artış

Daha önce yapılan görüşmelerde Juventus, Dybala’ya yıllık 7 milyon euro + 2 milyon euro bonus teklif ederken, 27 yaşındaki oyuncu 10 milyon euro net maaş talebinde bulunmuş ve pazarlık tıkanmıştı.

O dönemde Juventus’ta sportif direktörlük görevini Fabio Paratici yürütüyordu. Paratici’nin Tottenham’a gitmesiyle İtalyan kulübünde bu görevi Federico Cherubini devraldı.

Dybala ile masaya oturan Cherubini, kulübün teklifini 8 milyon euro + 2 milyon euro bonusa yükseltti. Dybala ve menajerinin bu teklifi değerlendirdiği ifade edildi.

Buzlar eridi

Geçmişte Dybala ile Juventus yönetimi arasında yaşanan gerginlik basına yansımış, Arjantinli yıldız menajerinin Torino’ya geldiğini, fakat kulübün menajeriyle görüşmek için bir telefon bile etmediğini söyleyerek isyan etmişti.

Yönetim kademesinde yaşanan değişikliğin ardından Dybala ile Juventus arasındaki buzlar önemli ölçüde eridi. 2019/20 sezonunda ligde sergilediği 11 gol 11 asistlik harika performansın ardından geçen sezon bekleneni veremeyen Dybala, 2021/22’ye ise iyi bir giriş yaptı.

Geçen sezon Serie A’da 20 maçta 4 gol, 3 asist üretebilen yetenekli hücumcu, bu sezon takımına 2 maçta 1 gol, 1 asist ile katkı sağladı.

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