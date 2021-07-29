Hamza Rafia'nın PCR testi pozitif çıktı. Portekizli yıldız dahil tüm takım tecritte.

Juventus'un A takım kadrosu, Hamza Rafia'nın Covid-19 testinin pozitig çıkmasından dolayı hafta sonu Barcelona ile oynanacak Gamper Trophy karşılaşması öncesinde karantinaya alındı.

Ekip, Continassa tesisinde antrenmana devam edebilecek, ancak izolasyon kuralları gereği tesislerden çıkmak yasak olacak.

Bu arada testi pozitif çıkan Rafia, önümüzdeki 10 gün boyunca takımın geri kalanından karantinaya alınacak ve bu sürenin sonunda test sonucu negatif çıkana kadar sahaya dönmesine izin verilmeyecek.

Ne söylendi?

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Juventus Futbol Kulübü, yürürlükteki protokolün öngördüğü kontroller sırasında Hamza Rafia'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"Mevzuata uygun olarak ve yerel sağlık otoritesi ile mutabakata varılarak ekip, bugün itibari ile güvene dayalı izolasyona girmiştir.

"Bu prosedür, düzenli antrenman ve maç aktiviteleri gerçekleştirmesine izin verecek, ancak ekip dışıyla temasa izin vermeyecek."

Barcelona maçı oynanacak mı?

Juve ekibi, bir önlem olarak tecrit ediliyor ve Rafia, kulübün geçen hafta sezon öncesi başlangıcı için rapor verdikten sonra takım arkadaşlarının çoğuyla temasa geçti.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da azartesi günü Euro 2020 sonrası tatilinden Torino'ya döndü, ancak kulüp henüz başka pozitif vaka doğrulamadı.

Bu nedenle, Continassa'daki bir sonraki tıbbî kontrolden sonra durum değişmedikçe, 8 Ağustos'ta Barça ile yapılacak maç, planlandığı gibi devam edecek.

Rafia başka maçları kaçırabilir mi?

Rafia, Barça ile yapılacak dostluk maında kesinlikle oynamayacak. Bununla birlikte iyileşmesiyle ilgili herhangi bir tehlike olursa Serie A sezonunun başlangıcına bile yetişemeyebilir.

Geçtiğimiz sezon Juve'nin A takımına giren 22 yaşındaki oyuncu, Serie A'daki ilk maçına çıkmak için biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

Torino ekibi, Serie A'nın ilk maçında 22 Ağustos'da deplasmanda Udinese ile karşı karşıya gelecek.

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