Richarlison, Brezilya milli takımındaki yerini eleştiren insanlara cevap verdi ve görünüşünden dolayı milli takımda olmadığını söyledi.

"Güvercin" lakaplı Everton’ın golcüsü, geçen yazdan bu yana ilk kez Brezilya kadrosunda yer aldı ve takımın bir parçası olduğu için kendisine saygı duyulmasını istedi.

Richarlison, 2022 Dünya Kupası yaklaşırken Brezilya Milli Takımı’nda forvet bölgesi için ciddi bir rekabet olduğunu da kabul ediyor.

Ne söylendi?

Brezilyalı golcü, gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Ben, tatlı olduğum için burada değilim!"

"Üzgün ​​hissediyordum, çünkü ciddi bir sakatlık nedeniyle kadro dışında kalmıştım.

“Birçok muhabir ve yorumcu zaten beni Dünya Kupası resminin dışında görüyordu. Sakindim, çünkü yeteneğimin ve potansiyelimin farkındaydım.

“Beni beğenin ya da beğenmeyinn, ama benim zaten burada milli takım formasıyla bir geçmişim var.

“Bence siz de biraz saygı duymalısınız, çünkü çok çalışıyoruz ve bir şeyler başarmak için emek veriyoruz.

“Bu yüzden, tamamen sakinim ve takımıma odaklanmış durumdayım.

"Brezilya takımından bahsediyoruz ve her gün yeni bir forvet ortaya çıkıyor. Bu yüzden, çok rekabetçi bir bölge için mücadele ediyorum."

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Görevindeki rekabete rağmen, Richarlison 2021'de Brezilya için önemli maçlarda oynadı.

Copa America'da yedi maçta iki gol kaydetti ve finalde Arjantin'e karşı tam 90 dakika sahada kaldı.

Ek olarak, yaz aylarında oynanan Olimpiyatlarda Brezilya Milli Takımı’nda şampiyon oldu.

Brezilya'nın son turnuvasında, iyi bir performans ortaya koyduğu için kendisine güvenmek için nedenleri var.

"Kırıldım, çünkü orada olabileceğimi biliyordum"

Brezilyalı yıldız, kısa bir süre önce GOAL'e verdiği özel bir röportajda, ”Sağlıklıyken dışlanmak benim için acı vericiydi.

“Kırıldım, çünkü orada olabileceğimi biliyordum. Orada olmayı hak eden başka futbolcular da vardı, bu yüzden başımı kaldırdım ve her zamanki gibi antrenmana devam ettim.

"Brezilya Milli Takımı'nın dışında kalmak beni çok üzüyor ve bu ilk kez olduğunda çok acı vericiydi.

“Yatak odamdaydım, birkaç gün kendime gelemedim” demişti.

Richarlison, yaptığı açıklamalarla Brezilya Milli Takımı’nda olmayı ne kadar çok istediğini belirtiyor ve şu ana kadarki performansıyla takımda yer almayı hak ediyor.

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