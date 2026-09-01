Juventus - AC Milan Serie A maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Juventus - AC Milan: Maç detayları

Serie A - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus ile AC Milan, 6 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

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İtalyan devleri Torino'da karşı karşıya geliyor

Juventus, 2026/27 Serie A sezonunun 3. haftasında pazar gecesi Allianz Stadyumu'nda AC Milan'ı ağırlamak üzere sahasına dönüyor. Haftaya üst üste galibiyetler ve arka arkaya gelen iki gol yemeden alınmış galibiyetle giren Juventus, iç sahada bir önemli galibiyet daha almayı ve puan tablosunun zirvesindeki ilk ivmesini korumayı hedefliyor. AC Milan için ise Torino'ya batıya yapılacak yolculuk, lig sezonundaki kendi kusursuz başlangıcını geliştirmek adına büyük bir sınav niteliği taşıyor.

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Juventus'un ikinci yarıdaki yükselişi Parma'yı yıktı

Juventus, 29 Ağustos'taki 2. hafta maçında sahasında Parma'yı 2-0 yenerek pazar gününe giriyor. Golsüz geçen ilk bölümün ardından oyuna sonradan giren Nicolás González, 62. dakikada kilidi açtı; Teun Koopmeiners ise 88. dakikada attığı golle üç puanı perçinledi. Açılış gününde Frosinone deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte Juventus, kalesinde hiç gol görmeden maksimum 6 puana ulaştı ve Gleison Bremer liderliğindeki savunma hattının arkasında son derece sağlam bir defansif organizasyon sergiledi.

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Ramos, Milan'ın Venezia galibiyetine önderlik etti

AC Milan, 28 Ağustos'taki 2. hafta maçında San Siro'da Venezia'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından büyük bir özgüvenle Torino'ya geliyor. Forvet Gonçalo Ramos 69. dakikada açılış golünü attı, Redouane Halhal'ın geç dakikalardaki kendi kalesine golü ise sonucu belirledi. 1. haftada Torino deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetle birlikte AC Milan da mümkün olan altı puandan 6'sını topladı; takım, Luka Modrić ve Gonçalo Ramos'un merkezde olduğu enerjik bir hücum düzenine dayanıyor.

Sağlam savunma ile dinamik hücumun kapışması Allianz Stadyumu'nda

Tarihsel olarak bu iki güçlü kulüp arasındaki mücadeleler, baştan sona büyük taktik disiplin ve yüksek tempoya sahne oluyor. Juventus'un aşılması güç savunması, Milan'ın tehlikeli hücum hattına karşı şu ana kadarki en zorlu sınavını verecek. Scudetto yarışının erken döneminde üst sıralardaki adayları ayıran farklar çok inceyken, pazar gününün öne çıkan fikstürü ilk düdükten itibaren klasik bir İtalyan düellosu vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Juventus, Parma galibiyetinde sakatlık yaşayan Andrea Cambiaso'dan bu maçta yoksun olacak. Luciano Spalletti'nin bu aşamada doğrulanmış muhtemel bir ilk 11'i bulunmuyor ve daha fazla güncellemenin santra saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Ruben Amorim, Torino deplasmanı öncesinde Milan cephesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmadığını bildirdi. Konuk ekip için doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 henüz yok; takım haberleri mevcut oldukça güncellenecek.

Form durumu

Juventus son beş maçının üçünü kazandı, bu süreçte bir kez kaybetti ve hiç berabere kalmadı. Son karşılaşmasında sahasında Parma'yı 2-0 mağlup etti, bir önceki Serie A maçında da Frosinone deplasmanında 1-0 kazandı. Beş maçlık bu serideki tek yenilgi, sezon öncesi hazırlık maçında Inter karşısında 2-1'lik skorla geldi. Juventus bu beş maçlık süreçte altı gol attı ve üç gol yedi.

Milan da son beş maçının üçünü kazandı; bir yenilgi ve bir beraberlik aldı. Son sonucu Venezia karşısında alınan 2-0'lık galibiyet oldu ve bunu sezon öncesinde Manchester United deplasmanında gelen 4-2'lik galibiyet izledi. Bu süreçteki tek yenilgi, hazırlık maçında Chelsea'ye karşı 3-0'lık mağlubiyet oldu. Milan beş maçta 10 gol attı ve kalesinde beş gol gördü.

İkili rekabet geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Serie A'da San Siro'da oynanan 0-0'lık maçla sonuçlandı. Bir önceki buluşma da Ekim 2025'te yine Serie A'da Allianz Stadyumu'nda golsüz sona erdi. Son beş karşılaşmada Juventus'un bir, Milan'ın bir galibiyeti bulunuyor; üç maç ise berabere bitti. Aralarındaki Serie A'daki tek net sonuç ise Ocak 2025'te Juventus'un 2-0'lık galibiyeti oldu.