Juventus 80 milyon euroya transfer ettiği 28 yaşındaki yıldızı bedelsiz kiralamaya hazır

Serie A’da Ocak transfer dönemi henüz başlarken Juventus'tan Arthur Melo ve Roma'dan Enzo Le Fee, üç kulüp arasında bir transfer hareketliliğine neden oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Real Betis bu ay orta sahasını güçlendirmek için her iki oyuncuya da ilgisini yöneltti.

Juventus’ta bu sezon hiç forma şansı bulamayan Arthur Melo, Real Betis’in radarında. Ancak Calciomercato.com’a göre, görüşmeler oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle yavaş ilerliyor. Arthur’un mevcut anlaşmasına göre yıllık 5 milyon euro kazandığı belirtiliyor ve bu durum, Betis’in oyuncuyu kiralamak için Juventus'un maaşın bir kısmını karşılamasını istemesine yol açtı.

Eğer Betis ve Juventus arasında Arthur için bir anlaşma sağlanamazsa, İspanyol kulübünün alternatif olarak Roma’nın Fransız orta saha oyuncusu Enzo Le Fee’ye yönelebileceği belirtiliyor.

Roma'nın Arthur planı

Real Betis’in Enzo Le Fee transferinde başarılı olması durumunda Roma’nın, Le Fee'nin boşluğunu doldurmak için Juventus’tan Arthur’u kadrosuna katmayı düşündüğü ifade ediliyor. Roma’da sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Le Fee'nin, Stadio Olimpico'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Arthur ve Le Fee etrafında şekillenen bu transfer üçgeni, Ocak ayı boyunca Juventus, Roma ve Real Betis için önemli kararların alınacağı bir dönemin habercisi gibi görünüyor.