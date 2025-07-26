Juventus 80 milyon euroya aldığı yıldızını 18 milyon euroya bırakmak üzere

Juventus'ta beklentileri karşılayamayan Vlahovic için Milan düşük maliyetli bir teklif hazırlığında.

Milan, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Rossoneri, Vlahovic için 18-20 milyon euro arasında bir teklifle Juventus’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Özellikle Jonathan David’in Lille’den Juventus’a serbest transferle katılması, Sırp forvetin kulüpteki geleceğini tehlikeye attı.

25 yaşındaki Vlahovic, 2022’de Fiorentina’dan 70 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonusla Juventus’a transfer olmuştu. Ancak beklentilerin çok altında kaldı. Serie A’da 104 maçta 43 gol kaydeden Sırp oyuncu, zaman zaman sakatlıklarla da mücadele etti ve Allegri’nin planlarında geri plana düştü.

Milan fırsat kolluyor

Milan cephesi, Vlahovic’in durumunu yakından takip ediyor ve oyuncunun Juventus’tan ayrılması halinde devreye girmeye hazır. Kulüp, transfer döneminin ilerleyen safhalarında fiyatın daha da düşmesini bekleyerek hamlesini erteleyebilir. Ancak Juventus’un bu senaryoya sıcak bakmadığı bildiriliyor.

Juventus, süreci hızlandırmak için oyuncunun menajeri Darko Ristic ile bir görüşme planladı. Kulübün genel menajeri Damien Comolli'nin de bu görüşmede yer alacağı ifade ediliyor. Amaç, hem oyuncunun hem de kulübün çıkarlarını gözeten bir çözüm üretmek.

Milan’ın ilgisi ciddi olsa da, teklifin Juventus tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Yine de Sırp golcünün kariyerinde yeni bir sayfa açmak için San Siro’ya taşınması sürpriz olmayabilir.