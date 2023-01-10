Portekizli hoca, Jürgen Klopp'un Liverpool'daki ilk dönemlerinde yaşadığı zorluğun bir benzerini yaşıyor.

Derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadro ve sistem tercihleri sorgulanmaya başlandı.

Sarı-lacivertliler, sezon başında ön alan baskısı ile rakiplerini bir hayli yıpratıp sonuca gitmeyi başarmıştı. Ancak son zamanlarda rakiplerin direkt olarak uzun toplara yöneldiği gözlerden kaçmadı.

Spor yazarı Emre Özcan da bu konuya değinerek Jorge Jesus'un, yıllar önce Jürgen Klopp'un bulduğu çözüme gitmesi gerektiğini söyledi.

Ne söylendi?

NTV Spor'da Süper Futbol programında derbiyi yorumlayan Özcan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Jürgen Klopp 2015 sonunda Liverpool'un başına geldi ve 1-2 yıl içerisinde ortaya acayip bir pres takımı çıkardı. İlk iki yılında Liverpool sürekli önde baskı yapan bir takımdı.

"Bu konuda rakiplere gerçekten çok büyük sıkıntı yaşattılar. Ancak bir buçuk iki yıl sonra rakipler Liverpool'un neyi güçlü yaptığını gördüler ve geriden oyun kurmaktan vazgeçip uzun top frekansını artırdılar.

"Klopp'un bu konuyla alakalı İngiltere basınına verdiği bir demeç var. Diyor ki, 'Biz mükemmel bir pres takımı ortaya çıkardık ama bir noktadan sonra rakipler bize karşı farklı reaksiyon vermeye başladılar. Sürekli uzun vurmaya başladılar ve dolayısıyla biz, topu istediğimiz yerde kazanamamaya başladık. Böyle olunca top sürekli bizim birinci bölgemize geldi, orada topu indirdik, oyun kurmak ve bir pas oyunu oynamak durumunda kaldık. Evet bunu da iyi yaptık çünkü kaleye Alisson, savunmaya da Van Dijk geldi. Bu oyuncular bize bu konuda katkı sağladı. Ama biz topu önde kazanmak istiyorduk. O nedenle farklı bir şey yapmamız gerekiyordu. Pres noktamızı daha geriye çektik ve ikinci bölgede pres yapmaya başladık. Böylelikle rakipleri oyun kurmaya sevk ettik ve rakipler geriden oyun kurunca ön alanda daha fazla top kazanmaya başladık.'

"Jesus'un da tam olarak böyle bir şeye ihtiyacı var. Çünkü son haftalarda Fenerbahçe'ye hiçbir takımın geriden oyun kurmadığını ve uzun vurduğunu görüyorum."

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 15 Ocak'ta Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Jorge Jesus'un hayal kırıklığı ile geçen derbinin ardından oyuncuları ile birlikte nasıl bir reaksiyon vereceği ve neleri değiştireceği merak konusu.