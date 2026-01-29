Jürgen Klopp'tan Liverpool taraftarlarını heyecanlandıran üç kelimelik mesaj

Liverpool taraftarları, Jürgen Klopp’un Anfield’a dönüşünün netleşmesiyle birlikte büyük bir heyecan yaşıyor. Efsanevi teknik adam, Liverpool’daki tek seferlik dönüşünü resmen açıklamadan önce geleceğe dair dikkat çeken bir ipucu verdi.

Klopp, mart ayında LFC Vakfı yararına düzenlenecek yardım maçında Liverpool Legends ekibinde yer alacak. Anfield’da oynanacak bu özel karşılaşmada Liverpool Legends, Borussia Dortmund Legends ile karşı karşıya gelecek. Klopp, karşılaşmada Sir Kenny Dalglish’in yardımcısı olarak kulübede yer alacak.

Bu anlamlı gecede Liverpool Legends’ın kaptanlığını Steven Gerrard üstlenecek. Maçtan elde edilecek tüm gelirler, kulübün resmi yardım kuruluşu olan LFC Vakfı’na bağışlanacak. 2024 yazında Liverpool’daki görevinden ayrılan Klopp, hâlihazırda vakfın onursal elçisi konumunda bulunuyor. 28 Mart’ta oynanacak karşılaşma, Alman teknik adamın Anfield’a uzun süredir beklenen dönüşü anlamını taşıyor.

Bu dönüşün yalnızca tek maçla sınırlı olması bazı taraftarlar için buruk bir sevinç yaratsa da, Klopp’un daha önce yaptığı açıklamalar umutları diri tutuyor. Şu anda Red Bull’un küresel futbol başkanı olarak görev yapan Klopp, gelecekte Liverpool’da yeniden çalışabileceği ihtimalini tamamen reddetmedi.

"Teorik olarak mümkün"

2024 yılının ocak ayında sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını açıklayan Klopp, kararının temelinde yıllar süren yoğun teknik direktörlük temposunun yarattığı yorgunluğun olduğunu söylemişti. Ancak geçtiğimiz yıl Arne Slot’un geleceği tartışılırken, Klopp olası bir Liverpool dönüşüyle ilgili kapıyı kapatmamıştı.

“Diary of a CEO” podcast’ine konuşan deneyimli çalıştırıcı, “İngiltere’de başka bir takımın teknik direktörlüğünü asla yapmayacağımı söyledim. Yani geri dönersem bu Liverpool olur,” ifadelerini kullandı. Kendisine yöneltilen “geri dönüş” sorusuna ise sadece üç kelimeyle yanıt verdi: “Teorik olarak mümkün.”

Klopp’un bu dönüşünün teknik direktörlük koltuğunda olup olmayacağı ise belirsiz. Yaklaşık 25 yıllık antrenörlük kariyerini noktalama kararını daha önce detaylı şekilde anlatan Alman teknik adam, artık menajerlik yapmayı istemediğini, mevcut rolünde daha dengeli bir hayat sürdüğünü vurgulamıştı.

58 yaşındaki Klopp’un Anfield’da Kop tribünlerinden alacağı coşkulu alkışın, Liverpool ile bağlarını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Bu duygusal dönüş, ilerleyen yıllarda Klopp’un kulüpte farklı bir rolde yeniden yer almasının önünü açabilir.