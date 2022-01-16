Jürgen Klopp, Salah ve Mane'nin yokluğunda parlayacak ismi buldu

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, altyapıdan yetişen Curtis Jones'un potansiyelini ortaya koyması için doğru zamanın geldiğine inanıyor.

Bu sezon çıkış yapması beklenen Jones, Ekim ayında gözünden ciddi bir sakatlık geçirmiş, ardından covid nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Takıma döndükten sonra yavaş yavaş toparlanan Jones, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 5-1 yendiği maçta sergilediği futbolla beğeni toplamıştı.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin yokluğuna Thiago Alcantara'nın sakatlığı da eklenince Liverpool hücumunda önemli bir yaratıcılık problemi baş gösterdi.

Klopp bu soruna ilaç olabileceğini düşündüğü Jones'a Brentford karşısında ilk 11'de yer verdi.

Ne söyledi?

"Geçen hafta Curtis'le uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Ona bayılıyorum, potansiyeli çok yüksek, ama artık bir sonraki aşamaya geçtik. Potansiyelini sahaya daha sık yansıtması gerekiyor."

"Durumdan %100 memnun olmadığınızda böyle konuşmalar yapmak gerekebiliyor."

"Henüz çok genç, ama muazzam bir potansiyele sahip. İkimiz el ele verip, kendini daha fazla gösterebilmesi için bir yol bulmalıyız."

"Curtis bir süreçten geçiyor. Uzun süre sahalardan uzak kalması işleri çetrefilli hale getirdi, bunun farkındayım. Önce göz sakatlığı, ardından covid engeli çıktı."

"Ama şimdi ritim bulup aslında ne kadar iyi olduğunu göstermesi için gayret ediyoruz."

A takımda ikinci sezonu

Liverpool akademisinden yetişen Curtis Jones, A takıma geçen sezon başında yükseldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu 2020/21 sezonunda Premier Lig'de 24 maçta forma giymiş, bir gol ve iki asist üretmişti.

Bu sezon sakatlık ve covid nedeniyle ligde sadece altı maça çıkabilen Jones, tek golünü altıncı haftada, Liverpool'un bugünkü rakibi Brentford'a atmıştı.

Jones, 2-2 biten Liverpool-Manchester City maçında ise 90 dakika sahada kalmış ve Salah'ın golüne asistle katkıda bulunmuştu.

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