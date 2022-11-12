Jürgen Klopp, Roberto Firmino'nun Brezilya Milli Takımı'na alınmamasını yorumladı: "Benim için büyük darbe"

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Firmino, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yok

Klopp, oyuncunun hayal kırıklığını ortaya koyuyor

Sözleşme görüşmelerini 'normal' olarak nitelendirdi

NE OLDU? Liverpool'un Premier Lig'de cumartesi günü Southampton'a karşı oynadığı maçın öncesinde konuşan Klopp, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandığında hem kendisinin hem de Firmino'nun nasıl şoka uğradığını açıkladı. Klopp, ayrıca forvet ile sözleşme görüşmelerinin planlandığı gibi ilerlediğini doğruladı.

NE SÖYLENDİ? Klopp, konuyla alakalı şu yorumu yaptı:

"Dürüst olmak gerekirse benim için bir darbe oldu. Bobby ile daha fazla zamanımız olacağı için mutluyum ama bence gitmeyi hak ediyordu."

Klopp, sözleşme görüşmeleri hakkında ise şunları söyledi: "Görüşmeler normal şekilde sürüyor. Ne olacağını göreceğiz."

BÜYÜK RESİM: Klopp'un sözleri, Brezilya hocası Tite'nin Firmino'yu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmemesi ve onun yerine Richarlison, Gabriel Martinelli ve Rodrygo gibi daha genç seçenekleri tercih etmesinin ardından geldi. Liverpool forvet oyuncusu daha sonra, ülkesini turnuvada temsil ettiği için minnettarlığını ifade etmesine rağmen, hayal kırıklığını ifade etmek için Instagram'a gitti.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

BİLİYOR MUYDUNUZ? Firmino, Brezilya kadrosuna çağrılmamasına rağmen, bu sezon Arsenal'den Gabriel Jesus'un arkasında (6 gol, 3 asist) en çok gol atan oyuncu konumunda. Liverpool forveti; Tite tarafından seçilen Gabriel Martinelli, Richarlison ve Antony'nin önünde yer alıyor.