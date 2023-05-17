Chelsea, Bayern Münih'ten ayrıldıktan kısa bir süre sonra Julian Nagelsmann ile temasa geçti ancak 35 yaşındaki menajerle anlaşma sağlayamadı.

Chelsea, Nagelsmann'ı istedi

Ancak eski Bayern patronu görüşmelerden çekildi

Mauricio Pochettino görevi devralacak

NE OLDU? Nagelsmann'ın menajeri Volker Struth, eski Bayern Münih hocasının Chelsea'de Graham Potter'ın yerine teknik direktörlük için en iyi tercihi olduğunu iddia etti. Struth, Nagelsmann'ın Chelsea görevini gerçekten istemiş olsaydı imzayı kolaylıkla atabileceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Alman hocanın menajeri, Bild'in Phrasenmaher podcast'ine konuyla ilgili şunları söyledi: "Chelsea'nin bir numaralı tercihi oydu. Bizim bilgimiz bu yönde. O isteseydi bunun olacağına inanıyorum. Chelsea'nin, Nagelsmann'ın Bayern'den ayrılmasından sonra kendisini hızlıca aradığını doğrulayabilirim. Bazı telefon görüşmeleri oldu."

VE DAHA FAZLASI: Struth ayrıca Nagelsmann'ın Premier Lig kulübüne gitmemeyi tercih ederek doğru seçimi yaptığına inanıyor:

"Oraya gitmemek Nagelsmann için doğru bir karardı. Şu anda sorunlu bir kulüp ve birkaç yüz milyon euro'ya mal olan transfer politikaları, beklentileri artırdı. Ayrıca başka sorunlar da var."

BÜYÜK RESİM: Chelsea zorlu bir sezon geçirdi ve şu anda puan tablosunda 11. sırada yer alıyor. Maviler, Mauricio Pochettino'yu kulübün bir sonraki daimi menajeri olarak atamaya hazırlanıyor. Tottenham'ın eski teknik direktörü, üç yıllık sözleşme imzalayacak ve sezon sonunda görevi geçici patron Frank Lampard'dan devralacak.

ÜÇ FOTOĞRAF:

(C)Getty Images

Getty

(C)GettyImages

SIRADA NE VAR? Chelsea'nin bu sezon Premier Lig'de oynayacağı sadece üç maçı kaldı. Maviler, 21 Mayıs Pazar günü Manchester City deplasmanında mücadele edecek. Londra ekibi ardından Manchester United ile deplasmanda, Newcastle United ile de iç sahada oynayarak sezonu tamamlayacak.