Grama Potter'ın ayrılmasından sonra Premier Lig ekibi Chelsea, yeni bir döneme hazırlanıyor.

Graham Potter ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Maviler, pazar günü yapılan açıklamada Potter ile yollarının ayrıldığını resmen duyurdu ve şimdi gelecek sezonun hocası için çalışmalar başlamış durumda.

The Sun'da yer alan habere göre yönetimim en büyük adayı, Bayern Münih'ten kovulan Julian Nagelsmann. Todd Boehly ve yöneticiler, genç teknik direktörü kulübün başına görmek istiyor.

Ancak Nagelsmann ile yapılacak olası bir anlaşma şu an değil, 2022-23 sezonu sona erdikten sonra olacak.

Julian Nagelsmann'ın 'ilginç' kişiliği

Nagelsmann'ın Chelsea gündemine gelmesinin ardından genç hocanın daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden paylaşılmaya başlandı.

Avrupa'nın en iyi genç teknik direktörlerinden biri olarak değerlendirilen, henüz 28 yaşında Bundesliga'daki ilk işine başladıktan sonra Alman basını tarafından 'Bebek Mourinho' lakabıyla anılmıştı.

Kayak meraklısı olan Alman hoca, bir keresinde verdiği bir 'tuvalet' demeciyle de gündem olmuştu. Nagelsmann, en iyi taktiksel fikirlerinin tuvalette aklına geldiğini açıklamıştı.

Chelsea'nin Nagelsmann'ı göreve getirip getirmeyeceği merakla beklenirken, genç hocanın şu anda Maviler için pole pozisyonunda olduğu bir gerçek.