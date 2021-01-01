Jürgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı açıklaması

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Leipzig maçı öncesi Almanya Milli Takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de kötü günler geçiren Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp açıklamala yaptı. Başarılı antrenörün ismi, Avrupa Şampiyonası sonrası Almanya Milli Takım'dan ayrılacak olan, Joachim Löw'ün yerine geçiyor.

Jürgen Klopp neler söyledi?

Klopp, basın mensuplarının, "Almanya Milli Takımı'nın başına geçecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"Belki soruyu farklı sormalısınız. Yazın Almanya Milli Takımı'nın antrenörlüğü için müsait olup olmadığımı sormak isterseniz... 'Hayır'. Löw yıllarca inanılmaz bir iş çıkardı.

Bence Almanya olarak sahip olduğumuz en başarılı antrenörlerden biri. Avrupa Şampiyonası'nda en iyisini yapmak istediğini biliyorum. Sonra bu işi başka biri yapacak. Yeterince iyi Alman teknik direktöre sahibiz. Almanya Futbol Federasyonu iyi bir çözüm bulacaktır.

Benim, Liverpool ile üç yıllık daha sözleşmem var. Bir sözleşme imzalarsınız ve o sözleşmeye uymaya çalışırsınız. Daha zengin Bundesliga takımlarından ilgi olmasına rağmen, Mainz ile sözleşmem vardı. Önemli olan şey zamanlama. Uykularınızı kaçırmanıza gerek yok.

"Leipzig'e karşı çok iyi oynadık"

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları, Leipzig maçı hakkında da konuştu.

"Bu sezon Premier Lig'de hiçbir zaman ivme yakalayamadık ama Şampiyonlar Ligi'nde ivme yakaladık. Gruptan çıktık ve Leipzig'e karşı çok iyi oynadık.

Leipzig iyi bir takım onlar hakkında söylenecek başka bir şey yok. Harika bir takım ve menajere sahipler. İlk maçta olduğu gibi Leipzig'in üstümüzde baskı kurmasına izin vermek istemiyoruz. İlk maç ve ikinci maç arasında bu kadar zaman olunca, hangi sistemle sahaya çıkacakları hakkında bir fikriniz olmuyor."

Klopp'ten Fabinho açıklaması

Klopp, savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle, stoperde oynatmak zorunda kaldığı Fabinho hakkında da konuştu.

"Bizi bir üst tura taşıyacak oyunu oynamalıyız. Fabinho'nun geri dönmesi iyi. Onu Fulham maçında oyunun başında oynatmadık. Sonradan oyuna aldık. Şimdi arka arkaya iki maç çok mantıklı değil ve bizim durumumuzda olan bir takım için çok tehlikeli. Şimdi hazır durumda. Yarın göreceğiz."

Liverpool, 10 Mart'ta, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Leipzig ile karşılaşacak. Sakatlığı bulunan Ozan Kabak'ın forma giymesi beklenmiyor.