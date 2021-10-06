Jürgen Klopp: "VAR'ı değiştirirdim!"

Liverpool'un Alman Teknik Direktörü Klopp, futbolda en fazla değiştirmek istediği şeyin VAR teknolojisi olduğunu söyledi.

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, VAR teknolojisinin iyileştirilmesini istiyor. Klopp, en çok değiştirmek istediği şeyin VAR teknolojisi olduğunu vurguladı.

VAR teknolojisi, hakemlerin karar verme süreçlerine katkıda bulunmasına rağmen şimdiden büyük bir tartışma konusu oldu.

Alman hoca Klopp, VAR teknolojisinin oyuna zarar vermemesi için basitleştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Klopp ne söyledi?

Jürgen Klopp, This is Anfield ile yaptığı röportajda "Şu anda VAR'ı nasıl kullanıyoruz? Açık ve bariz hatalar için mi? Yoksa, doğru veya yanlış olan bir pozisyon için mi? Bu konunun tam olarak netleşmesi gerekiyor" dedi.

"Evet, hakem bazı pozisyonları belki farklı bir şekilde görebilir..."

"Maç içerisinde bir faul oluyor ve hakem oyna diyor. Daha sonra görüyorsunuz ki çok açık bir şekilde faul var."

"Ben, açık ve bariz hatalar konusunda sadece VAR teknolojisini kullanırdım. Sahadaki hakem, bariz bir pozisyona faul vermiyorsa ve VAR odasındaki hakem pozisyonun faul ve penaltı olduğunu söylüyorsa hemen karar verilsin ve uygulansın. Bu şekilde, çok bariz olan hatalar için VAR'dan destek alınırsa oyun içerisinde işler daha fazla kolaylaşır."

"Artık, her pozisyonda hakemin bir hatası olduğunu düşünmeye başladık. Oyun çok hızlı oynanıyor ve saha içerisindeki hakem, oyunun hızından dolayı pozisyonları iyi bir şekilde değerlendiremeyebilir. VAR odasındaki hakem ise pozisyonları daha iyi gördüğü için, çok bariz bir konuda hakeme müdahale edebilir. Ben, bu konularda VAR odasındaki hakemin yok sayılmasını istemiyorum"

"Sorun tam olarak ne? Her şey doğru kararla ilgili. Bu yüzden, VAR'dan sadece açık ve bariz hatalar olduğunda faydalanmalıyız."

"Futbolu, çok ciddiye almayın"

2000 yılının başında Mainz'da hocalık kariyerine başlayan Jürgen Klopp, antrenörlük kariyerinde 20. yılını kutluyor.

Almanya ve İngiltere'de geçirdiği başarılı antrenörlük dönemlerinin ardından birçok kupa kazanan başarılı çalıştırıcı Klopp, futbolda geçirdiği zamanların kendisine ne kattığı sorulduğunda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatı çok ciddiye almayın. Futbolun, ne kadar önemli olduğunu biliyorum ama bu konuda daha sakin olmalıyız."

"Bu yüzden, futbolun sadece bir oyun olduğunu söylediğim birçok an oldu."

"Yöneticilerin kovulması gibi durumların zor olduğunu biliyorum. Dünyada ve futbolda pek çok şey oluyor. Bu yüzden, futbolu çok fazla ciddiye almayın ve ne olursa olsun futbolun bir oyun olduğunu unutmayın."

"Bunu başından beri biliyordum ama bu arada yaşıyorum."

"Kariyerime başladığımdan beri, futbolun bir oyun olduğunu bilsem de aynı zamanda futbolu yaşıyorum."

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