Ancelotti'nin bu açıklamaları Hazard'ı üzebilir!

Real Madrid'in hocası Ancelotti, Eden Hazard'ın şu anda hazır durumda olduğunu ancak Real Madrid seviyesi için yeterli olmadığını düşünüyor.

Real Madrid'in İtalyan hocası Carlo Ancelotti, Eden Hazard'ın Real Madrid'de bir yıldız olabileceğine inanıyor ancak tecrübeli teknik adam, Belçikalı yıldızın ilk 11 için henüz yeterli olmadığını itiraf ediyor. İtalyan hoca, Hazard'ın üzülebileceğini ancak bunun doğal bir süreç olduğunu belirtiyor.

30 yaşındaki Hazard, pazar günü Barcelona'yı 2-1 yendikleri karşılaşmada yedek kulübesinde olmasına rağmen İtalyan hoca tarafından tercih edilmedi.

Belçikalı yıldız, bu sezon oynadığı 7 La Liga maçının sadece 4'üne ilk 11 olarak başladı. Hazard, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 1 kez forma giyebildi.

Ne söylendi?

Ancelotti, Belçikalı yıldız oyuncusunun Real Madrid için şu anda yeterince uygun olmadığının farkında. Bu yüzden İtalyan hoca, Hazard'ın yerine genç oyuncusu Vinicius Junior'ı oynatmayı tercih ediyor.

Tecrübeli teknik adam gazetecilere verdiği demeçte, "Hazard, 4-3-3'ün sol tarafında oynayabilir veya 4-4-2'nin arka tarafında da kendisine yer bulabilir. O, şu anda oynamaya hazır ama şimdilik Real Madrid seviyesi için yeterli değil. Bu nedenle, onun yerine başka oyuncuları tercih ediyorum.

"Real Madrid'de, şu an için yıldız statüsüne sahip değil çünkü çok fazla sakatlık geçirdi ve yavaş yavaş form tutmaya çalışıyor.

"Bu sezon, Hazard'ın en iyi halini göreceğimizi düşünüyorum. Onun, en azından şu anki formunun üzerine çıkacağından eminim.

"Hazard, bir futbolcuda olması gereken tüm özelliklere sahip; kalite ve motivasyonu üst düzeyde. Şu anda yedek kalmaya dayanması gerekiyor çünkü bazen teknik adamlar başka oyuncuları tercih edebilirler. O, üzülebilir fakat bu gayet doğal bir süreç."

Hazard'ın Real Madrid'deki durumu nasıl?

Hazard, 2019'da Chelsea'den Real Madrid'e transfer olduğundan beri kadroya girmek için çaba sarf ediyor.

Belçikalı yıldız oyuncu, İspanya'ya geldiğinden beri birçok sakatlık sorunuyla boğuştu ve Real Madrid formasını sadece 51 kez giyebildi.

Bu sezon ise Ancelotti'nin takımıyla çıktığı sekiz maçta sadece bir asist yapabildi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Goal'ün ulaştığı bilgiye göre; Real Madrid, en büyük hedefi olan Kylian Mbappe'yi alarak Eden Hazard'ı satmak istemişti.

Bu haberler üzerine Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, kulüpte mutlu olduğunu belirterek Real Madrid formasıyla başarılı olmak istediğini belirtmişti.

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