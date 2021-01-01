Jürgen Klopp: İspanya'da yaşamadığım için pişmanım

Real Madrid maçı öncesi konuşan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, İspanya'da yaşama fikrine sıcak bakıyor.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, İspanya'da havanın çok güzelliğine vurgu yaparak orada yaşamadığı için pişman olduğunu söylüyor.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yarın Real Madrid'in konuğu olacak.

Premier Lig'de sezona iyi başlayan ancak istikrarı sağlayamayan Kırmızılar, Devler Ligi'nde ilerlemek istiyor.

Jürgen Klopp ise İspanya'ya ayak bastığında bir takım pişmanlıklar yaşadığını söylüyor.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Real Madrid maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jürgen Klopp, Real Madrid'i çalıştırmadığı için pişmanlık duyup duymayacağı sorusuna şu şekilde yanıt veriyor:

"Kariyerimin sonunda sadece üç kulübü çalıştırmış olsaydım, Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool, çok da kötü olmazdı? Pişman olmazdım."

"Real Madrid'i çalıştırmadığım için pişman olup olmayacağımı sordun. Ben öyle düşünmüyorum. Ama bugün uçaktan indiğimde burada yaşamadığım için pişman oldum. Çünkü burada hava çok güzel!

İngiltere'de donuyorduk, yanımda yelek getirdim."

Real Madrid maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jürgen Klopp, "Hangi La Liga kulübü size daha uygun? Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid..." sorusuna ise ilginç bir yanıt veriyor.

"Buradaki tüm kulüplerin harika menajerleri var. Real Mallorca'nın menajeri kim? O kulüp benim için güzel olurdu... en azından yaşamak."

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Jürgen Klopp'un öğrencileri Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi için avantaj yakalamak istiyor.

La Liga'da istediği verimi alamayan Zinedine Zidane'ın öğrencileri ise Atletico Madrid'in Sevilla mağlubiyetinin ardından hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeyi hedefliyor.

Jürgen Klopp'un işi istediği kadar kolay olmasa da Devler Ligi'nde üç puanı arayacak.

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