Jürgen Klopp acı gerçeği söyledi: Neredeyse imkânsız

Alman menajer, Liverpool'un İngiltere Premier Lig'i ilk dört sırada bitirme ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etme ihtimali hakkında konuştu.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, bu sezon 'çılgınca' hatalar yaptıklarını ve bu hataların, Liverpool'un sezonu ilk 4'te bitirmesini neredeyse imkânsız hale getirdiğini söyledi.

Kırmızılar, geçen sezon Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırdı fakat bu sezon ligde işler pek yolunda gitmiyor. Tökezlemiş görünüyorlar. Şu anki konumlarına bakarsak, ligi ilk 4 sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alma ihtimalleri çok yüksek değil.

Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar, takımı oldukça olumsuz etkiledi. Kilit adamların sahalardan uzak kalması, oyun kalitesini doğal olarak düşürdü.

Problemler bununla da bitmedi. Birçok maçta oyunun iki yönünde de yapılan bireysel hatalar, takımın puanlarıni bir hayli eksiltti. Alman Menajer, bu durumda gerçekçi bir tavır takınıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda işlerinin kolay olmadığını söylüyor.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Alman gazetesi SportBild'in editörü Lothar Matthaus'a konuşan Klopp, bireysel hatalara vurgu yaptı:

“Rakiplerin bize karşı genellikle çok fazla şansa ihtiyacı yok çünkü büyük hatalar yapıyoruz. 'Komedi' olarak tanımlanabilecek, çılgınca hatalar yapıyoruz.

Diğer yandan pek çok pozisyona giriyoruz. Gol beklentisinde hâlâ Premier Lig'de Manchester City'den sonra ikinci sıradayız, ancak attığımız gollere bakarsak, bu rakamlardan çok uzaktayız. Bu sorun, sezon başından bu yana devam ediyor."

Jürgen Klopp: Tottenham yarışa dahil oldu, Chelsea formda

Klopp, Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimallerini ise şu sözlerle değerlendirdi:

"İyimser olmayı seviyorum, ancak ligde sahip olduğumuz yere bakarsak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak neredeyse imkânsız.

Tottenham'da, Gareth Bale şimdi tekrar oynuyor ve onlar da yarışa dahil oldular. Manchester United. Chelsea formda. Lig boyunca Şampiyonlar Ligi hattına ulaşmak zor olacak."

Alman menajer, takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali hakkında da şu yorumu yaptı:

Biliyoruz ki bizim kadar büyük sakatlıklar yaşayan bir takım, genelde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz."

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması ne anlama gelir?

Kırmızılar, Premier Lig'de şu anda altıncı sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Chelsea ile aralarında beş puanlık bir fark var.

Bununla birlikte, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bir şansı daha var. Jürgen Klopp'un ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig'i iki maçta da 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Cuma günü çekilecek kura sonrasında Kırmızılar'ın rakibi belli olacak. Liverpool, Devler Ligi'ni kazanırsa ligde ilk 4'e girememiş olsa bile önümüzdeki sezon da bu turnuvaya katılabilecek.

Peki Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa bundan ne kadar bir zarar görür? Jürgen Klopp, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu büyük bir mali kayıp anlamına gelir. Bunun dışında fazla bir kaybımız olmaz. Farkındayım, dünyadaki hemen hemen tüm futbol kulüpleri de şu anki durumumuza benzer bir durumda.

Öte yandan, sorgulanırım. Bu tamamen normal, gerçeklik, iş. Bunu hemen kabul ederdim, ama Liverpool'da durum farklı.

Kulübün sahipleri, sportif direktör, hatta oyuncular bile: burada kimse kimseden şüphe duymuyor. Durumu kendimiz için kabul ettik ve bununla mücadele ediyoruz."

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