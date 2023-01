Bundesliga'da oynadığı 15 maçın sekizini kazanan ve altıncılığa kadar gerileyen Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham takımının içinde bulunduğu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Dortmund'u mevcut durumundan yukarıya taşımaları gerektiğini belirten genç oyuncu, bu doğrultuda takım arkadaşlarını da desteğe çağırdı.

"Bulunduğumuz durum beni kesinlikle rahatsız ediyor. Dünya Kupası boyunca İngiltere'ye odaklanmıştım ancak turnuva tamamlandıktan sonra yeniden kendi gerçeklerimize döndük.

Puan durumuna baktığımızda altıncı sıradayız ve sahip olduğumuz kadronun çok daha iyisini yapabileceğini biliyoruz.

Bunu takım arkadaşlarıma ve kulüp personellerine söylemekten çekinmiyorum çünkü gerçek hedefimiz bu olmalı.

Önemli olan bunları konuşmak değil gerçekleştirmek. Durumu tersine çevirmek için gerçekten çok motiveyim.

Oyunumuzu biraz daha hızlandırabilirsek, sezonun ikinci yarısında özel bir iş başarabiliriz.

Transfer söylentileri beni etkilemiyor çünkü baskının hazırlık ve güven eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum.

Özgüven eksikliğim yok ve her zaman her duruma hazırlıklı olmaya çalışıyorum. Başarmak istediğim şeyleri başarabileceğim konusunda kendime her zaman güveniyorum"