Jude Bellingham, Real Madrid ve İngiltere'nin yıldızı David Beckham ve Zinedine Zidane'ın izinden giderek adidas'ın yeni yüzü oldu

Real Madrid'in süperstarı, adidas ile olan işbirliğinin Şubat ayında büyük bir başlangıç yaptı. 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde hız kazanan iki yeni kampanyanın yüzü oldu. Bu, yedi yıl önce, henüz 16 yaşındayken Birmingham City'de çıkışını yaptığından beri ona futbol ayakkabısı sağlayan markayla olan sinerjisinin en son göstergesi. Three Stripes, o zamandan beri onun yıldırım hızındaki yükselişinin her adımında yanında oldu.

Bellingham artık gerçek bir süperstar. 2023'te adidas'ın güçlü takımı Real Madrid'e transfer olacak ve milli takımında kupa kazanamamış olsa da, neslinin en iyi İngiliz oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Bu süperstarlık 2024'te adidas tarafından da kabul edildi ve Bellingham'a, oyuncunun kendisiyle birlikte tasarlanan Originals serisi imza giyim koleksiyonunun logosu verildi. Orta saha oyuncusu, promosyon çekimlerinde havuz kenarında bacak bacak üstüne atmış, tam takım eşofman giymiş ve bir bardak buzlu çay içerek havalı bir duruş sergiledi.

O dönemde markayla olan ilişkisi hakkında konuşan Bellingham, "adidas ile ilk koleksiyonumu piyasaya sürmek benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Büyürken adidas benim için her zaman çok önemli bir markaydı, bu yüzden diğer efsanelerle birlikte kendi koleksiyonuma sahip olmak büyük bir onur. Tasarım ekibiyle çalışmayı çok sevdim. Benim stilimi ve saha dışında giymeyi sevdiğim şeyleri gerçekten çok iyi yakaladılar. Bu ilk koleksiyon sadece bir başlangıç ve birlikte bundan sonra ne yaratacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum."

adidas

Haklıydı: Bu sadece başlangıçtı. 2024'ün ilerleyen aylarında, ilk imzalı Predator'ları olan siyah ve altın rengi "Belligold"u eline aldı ve o zamandan beri adidas'ın ikonik yeniden lansmanlarını arka arkaya piyasaya sürmesiyle sayısız şık reklam kampanyasında yer alarak bu serinin simgesi haline geldi. Nisan ayında, Predator 2025 'Chrome Dream', onun durmak bilmeyen başarı arayışına bir selam niteliğinde piyasaya sürüldü ve Ekim ayında Predator Bellingham 2025 izledi - futbolcunun memleketi Birmingham'a saygı duruşunda bulunan siyah, mavi ve beyaz renkli bir versiyon.

Şubat 2026'da adidas, erkek futbolundaki yeni yüzü için en son kişiselleştirilmiş ürününü piyasaya sürdü. Uygun bir şekilde Icon Takeover koleksiyonunun bir parçası olan ve USWNT süperstarı Trinity Rodman için 'Choose One' kampanyasının bir parçası olarak yeni F50 ile birlikte sunulan bu ürün, Bellingham'ın İngiltere ile Dünya Kupası'nda giyeceği krampon olacak gibi görünüyor. "Kırmızı, Beyaz ve Jude" sloganı etrafında şekillenen Icon Takeover, Bellingham'ın hem futbol gücü hem de modern stil ikonu olarak Amerikan topraklarına gelişini yansıtmayı amaçlıyor. Adidas, kramponun piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak "Tünel kıyafetlerinden maç sonrası anlara kadar, Jude saha içinde ve dışında güven, sakinlik ve stili temsil ediyor - zamansız bir çekiciliğe sahip modern bir orijinal" dedi.

adidas

Yeni Jude Bellingham Predator, adidas klasiğine çağdaş bir hava katıyor; canlı beyaz taban, siyah konturlu beyaz Üç Çizgi, yan tarafta çarpıcı mavi Predator logosu ve kırmızı adidas logosu ile tamamlanan klasik mavi katlanabilir dil ile bir araya geliyor. Jude'un mavi ve kırmızı renkli topuk logosu kişisel bir dokunuş katarken, mavi detaylara sahip beyaz taban, kontrol, hassasiyet ve belirleyici anlar için tasarlanmış bu kramponu tamamlıyor.

Bu lansmanın hemen ardından, tamamen farklı bir başka lansman geldi. Bu kez Y-3'ten, 2002 yılına dayanan, adidas ve ünlü Japon moda tasarımcısı Yohji Yamamoto'nun işbirliğinden doğan öncü lüks spor giyim serisi. Bellingham, geçen yılın sonlarında Louis Vuitton kampanyasında rol aldıktan sonra, bu kez sokak giyimi alanında yine merkez sahneye çıkıyor.

Y-3, Bellingham'ı, Zidane ve NBA yıldızı Anthony Edwards'ı, %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen siyah beyaz bir forma ile kutladı. Tasarımcı, her sporcunun ayrıcalıklı bir şekilde giydiği beş numaraya selam çaktı. Her parçanın arkasında Y-3 markası ve üçlünün isimleri ile 5 numara ve diğer klasik Yamamoto dokunuşları yer alıyor.

Arka arkaya gelen bu iki lansman, Bellingham'ın adidas'ın erkek futbolunda markanın yüzü olarak yükselişini yansıtıyor ve hem performans hem de yüksek moda alanlarında çok yönlülüğünü ve pazarlanabilirliğini gösteriyor - tıpkı selefi Beckham gibi. Bellingham markası giderek güçleniyor ve adidas bunu kullanıyor.