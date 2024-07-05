İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği dönemde Juventus'a karşı attığı unutulmaz rövaşata golünü anarak, Slovakya'ya karşı EURO 2024'te attığı golü değerlendirse de Portekizli efsanenin golünün kendi golüne oranla daha güzel bir gol vuruşu olduğunu söyledi.

İngiltere, EURO 2024'te Slovakya'ya karşı oynadığı son 16 turu maçında son saniyelerde elenmek üzereyken, Jude Bellingham'ın 95. dakikada attığı rövaşata golüyle çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Bellingham'ın golü turnuvanın en önemli golü olarak nitelendirilirken, İngiltere'nin erkenden veda etmesinin önüne geçmişti.

Ronaldo'nun golünü hatırlamış

Bellingham, bu golü atarken Real Madrid DNA'sını hissettiğini ve Ronaldo'nun 2017-18 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus'a karşı attığı rövaşata golünü düşündüğünü belirtti.

Golün tekrarını ve kendi tekniğini izledikten sonra Ronaldo'nun golünün daha iyi olduğunu ifade eden Bellingham, "Havada olduğumda 'Aman Tanrım, altı fit yükseklikteyim ve bu Ronaldo gibi' diye düşündüm, ama izlediğimde hala bir kolum yere değiyordu, yani o kadar akrobatik değildi!" dedi.

Sıradaki rakip İsviçre

Bellingham, gol sonrası duygusal anlar yaşadı ve bu anın kariyerindeki en önemli ve unutulmaz anlardan biri olduğunu belirtti. Bellingham, gol sevincinde kollarını kaldırarak "Başka kim?" diye bağırdı ve bunun, hakkında saçma eleştirilerde bulunan eleştirmenlere yönelik bir tepki olduğunu açıkladı.

Bellingham ayrıca, gol sonrası Slovakya yedek kulübesine yönelik bir el hareketi yaptığı iddiasıyla UEFA'dan ertelemeli bir maç ceza aldı. Yıldız oyuncu takımının bugün oynayacağı İsviçre maçında sahada olacak.