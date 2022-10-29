Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibinin bu sezonki başarılı grafiğinde büyük rol oynayan Kim Min-Jae, performansıyla göz doldururken, takım arkadaşlarından da övgüler almaya devam ediyor.
Güney Koreli stoperin savunmadaki partnerlerinden biri olan Juan Jesus, Min-Jae'nin takıma kattığı kaliteye vurgu yaparken, Fenerbahçeli taraftarları kızdırabilecek ifadeler kullanmaktan da kaçınmadı.
Radio Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Jesus, Min-Jae'nin Napoli'ye herkesin bildiği bir takımdan gelmediğini söyledi.
Juan Jesus ne söyledi?
"İçinde bulunduğum Napoli kariyerim boyunca oynadığım en iyi takım mı bundan pek emin değilim.
Daha önce Roma'da da çok güçlü bir takımımız vardı ve kadromuzda Totti, De Rossi, Strootman, Salah, Alisson, Perotti, El Shaarawy, Emerson ve Gerson gibi önemli oyunculara sahiptik. O takımla kupalar kazanamamış olmamız gerçekten üzücüydü.
Napoli'deki kadromuz da oldukça güçlü.
Kim Min-Jae çok güçlü bir oyuncu. Hem fiziksel hem de teknik olarak harika. Herkesi etkilemeyi başardı. Herkesin bildiği bir takımdan gelmediği için daha önce kimse onu oynarken görmemişti. Futbol direktörümüz Giuntoli'nin onu yakalayıp keşfetmesi Napoli için harika bir adım oldu"
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