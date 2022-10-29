Napoli'nin Brezilyalı stoperi Juan Jesus, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir açıklamanın altına imzasını attı.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibinin bu sezonki başarılı grafiğinde büyük rol oynayan Kim Min-Jae, performansıyla göz doldururken, takım arkadaşlarından da övgüler almaya devam ediyor.

Güney Koreli stoperin savunmadaki partnerlerinden biri olan Juan Jesus, Min-Jae'nin takıma kattığı kaliteye vurgu yaparken, Fenerbahçeli taraftarları kızdırabilecek ifadeler kullanmaktan da kaçınmadı.

Radio Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Jesus, Min-Jae'nin Napoli'ye herkesin bildiği bir takımdan gelmediğini söyledi.

Juan Jesus ne söyledi?