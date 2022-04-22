Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına çağrı: "Sizi hak etmiyoruz, ama size ihtiyacımız var"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, siyah-beyazlı taraftarları Vodafone Park'a davet etti.

Brezilyalı futbolcu, bu daveti, stadyumun dolmasını hak ettikleri için değil, taraftarların itici gücüne ihtiyaçları olduğu için yaptığının altını çizdi.

Ne söylendi?

Sosyal medya hesabı Twitter'dan, telefonuna kaydettiği bir mesajı yayımlayan Josef, şunları söyledi:

"Herkese günaydın. Çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum.

"Siz taraftarlarımızı maçlara, çok harika bir sezon geçirdiğimiz ya da sizin stadı doldurmanızı hak ettiğimizi düşünerek çağırmıyorum.

"Aslında durum tam tersi; çok kötü bir sezon geçiriyoruz ama beş maçımız daha var ve sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Sahada işler yolunda gitmediğinde bizim için itici güç olup galibiyete daha da çok inanmamızı sağlıyorsunuz.

"Bu yüzden stada gelmenizi istiyorum. Hak ettiğimiz için değil; size ihtiyacımız olduğu için..."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından üç maçta bir galibiyet iki beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Yoluna tek kulvarda devam eden Kartal, bir sonraki haftada ise Kayserispor deplasmanında ter dökecek.

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