Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a övgü: Çok kaliteli bir takım

Roma'nın teknik direktörü, Trabzonspor'un dişli bir rakip olduğunu düşünüyor.

Jose Mourinho, Trabzonspor'un performansının hakkını verirken öğrencisi Rui Patricio'yu da es geçmiyor.

Trabzonspor ile Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında karşı karşıya geldi.

İlk maç 5-1 mağlubiyet alan Bordo-Mavililer, ikinci maçta da 3-0 mağlup oldu.

Jose Mourinho ne söyledi?

İki maçta aldıkları ağır yenilgiye rağmen Jose Mourinho, Trabzonspor'un performansı hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti:

"Trabzonspor gibi bir takım bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var."

"Trabzonspor kaliteli bir takım, iyi oynadılar ama futbol bu. Onları da tebrik ederim. Ayrıca Rui Patricio da geçit vermedi."

Abdullah Avcı ne söyledi?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şunları kaydetti:

"İlk 20 dakika oyun kontrolü, organizasyonu, topa sahip olma, oyun hakimiyeti tamamen bizim elimizdeydi.

Rakip şöyle bir rakip: Tamamen 2. bölgede sabırla bekleyen, merkezi kapatan, fizik kalitesi yüksek ve kenara da çok şiddetli baskı yapan bir takım.

Özellikle böyle geçiş takımına karşı enine oynamamız gerekiyor. Aslında iki maçta, rakibin geçişinden üç gol yedik.

İlk 20 dakika rakibin geçişinden yediğimiz gol, sonra oyun devreye kadar dengeli şekilde gitti."

"İkinci yarının başlangıcı yine ilk 20 dakikası oyun da pozisyon zenginliği de bizdeydi. Rakibin kalecisi o anda devreye girdi.

O anda 1-1'e gelse oyun o anlamda biraz daha bizim lehimize dönüp, daha dengeli olabilecekti.

O 20 dakikanın sonunda yine geçişten yediğimiz gol. Sonrasında zihinsel yorgunluk, oyundan kopma ve özellikle de 5 değişikliğin 4'ünün sakatlık nedeniyle olması bizi üzdü."

Roma'yı ne bekliyor?

Trabzonspor'u mağlup eden Roma yoluna UEFA Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamaları için kura çekimi, 27 Ağustos Cuma günü yapılacak.

İstanbul'da düzenlenecek organizasyon TSİ 14.30'da başlayacak.

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