Jose Mourinho yaz aylarında Galatasaray'ın anlaşmaya çok yaklaştığı stoperi Fenerbahçe'ye istiyor

José Mourinho, Ocak transfer döneminde Roma'nın İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso'yu kadroya katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Ocak transfer döneminde önemli bir hamle yaparak Roma'nın İspanyol savunmacısı Mario Hermoso'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Corriere dello Sport'un haberine göre, José Mourinho liderliğindeki Türk ekibi, Roma'da düzenli forma şansı bulamayan Hermoso'yu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Hermoso, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılarak Roma'ya serbest transferle katılmış ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak Claudio Ranieri yönetiminde düzenli olarak forma şansı bulamayan Hermoso, sezonun büyük bir bölümünde yedek kulübesinde kaldı.

Bu durum, José Mourinho'nun dikkatini çekti. Portekizli teknik adam, deneyimli savunmacının hem Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendireceğine hem de liderlik özellikleriyle takıma katkı sağlayacağına inanıyor.

Serbest kalma maddesi ve transfer süreci

Hermoso'nun Roma ile olan sözleşmesinde iki sezonun ardından geçerli olacak bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Fenerbahçe'nin bu transferi daha erken bir tarihte gerçekleştirmek için İtalyan ekibiyle masaya oturmayı planladığı belirtiliyor.

İlginç bir şekilde, Hermoso geçen yaz Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile anlaşmaya çok yakındı. Ancak son anda Roma Futbol Direktörü Florent Ghisolfi'nin ısrarıyla Giallorossi'ye imza atmıştı.

Hermoso'nun performansı

29 yaşındaki savunmacı, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 13 maçta bir gol kaydetti. Ancak düzenli forma şansı bulamaması, oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Fenerbahçe, bu transferle savunma hattını güçlendirmeyi ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmayı hedefliyor. Mourinho'nun transferdeki etkisi ve Hermoso'nun tecrübesi, bu hamleyi Fenerbahçe için önemli bir adım haline getirebilir.