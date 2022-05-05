Dani Alves, Real Madrid'in Manchester City galibiyetini değerlendirdi: "Futbolda şans diye bir şey yoktur"

Barcelona sağ beki Dani Alves, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'ye karşı tarihi dönüşünden kısa bir süre sonra Instagram'da bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı yıldız, 36 milyonu aşkın takipçisiyle paylaştığı mesajda Carlo Ancelotti'nin adından bahsetmeden Real Madrid'e atıfta bulundu.

Alves, "Futbol dostlarım"

"Tıpkı hayatta olduğu gibi futbolda da şans diye bir şey yoktur. Ya oyuna siz hakim olursunuz ya da oyun size hakim olur.

"Ah, Brezilyalılar olmadan futbol nasıl olurdu?" diye yazdı.

Son cümle, Vinicius Junior'ın olağanüstü performansının yanı sıra Rodrygo Goes'un iki golüne ve Eder Militao ile Casemiro'nun üstün performansına bir göndermeydi.

"Real Madrid La Liga'da şanslıydı"

Ancak Alves geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in bu sezon şanslı olduğunu vurguladı çünkü Barcelona, ​​LaLiga sezonunun ilk bölümünde rekabet etmekte zorlanıyordu.

Movistar+'a verdiği demeçte, "Form ve sonuçlar açısından kendimizi geç bulduğumuz için şanslılar ve bu bizim için kötü oldu" dedi.

"Onlarla daha farklı yarışabilirdik. Hayat böyle. Geç form bulduk ve çok büyük bir çaba göstermemiz gerekti.

"Şimdi bir sonraki hedefe odaklanmalıyız. Şanslılar ki daha önce galip gelmeye başlamadık.

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