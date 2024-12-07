Jose Mourinho'nun Fenerbahçe yönetiminden istediği stoperi İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’nin ayrılma ihtimaline karşı Genoa’nın Meksikalı savunmacısı Johan Vasquez’i transfer etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’nın Meksikalı savunmacısı Johan Vasquez’i radarına aldı.

İtalyan basınından Sport Mediaset’in haberine göre, Sarı-Lacivertliler, İstanbul’dan ayrılabileceği konuşulan Jayden Oosterwolde’nin yerine alternatif arayışında.

26 yaşındaki Johan Vasquez, 2021 yılında Meksika’nın UNAM takımından Genoa’ya transfer olmuş ve Serie A’da 76 maça çıktı. Bu maçların 25’ini 2022-23 sezonunda Cremonese formasıyla kiralık olarak oynayan Vasquez, Genoa ile 2027 yazına kadar sözleşmeye sahip.

Meksika Milli Takımı'nın önemli isimlerinden

Meksika Milli Takımı’nın da önemli bir parçası olan Vasquez, 28 kez milli forma giydi ve 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Oyuncu, 2023 yılında Surinam’a karşı oynanan CONCACAF Uluslar Ligi maçında ise ilk uluslararası golünü kaydetti.

Fenerbahçe’nin bu transfer hamlesi, Genoa’nın kadrosunu güçlendirmek için kaynak yaratma ihtiyacıyla birleşiyor. Vasquez’in satışı, İtalyan kulübüne önemli bir finansman sağlayabilir. Sarı-lacivertli takımın asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etmişti.