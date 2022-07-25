Portekizli teknik direktörün rüya on birine Real Madrid'den eski gözdesi liderlik ediyor.

Jose Mourinho kariyeri boyunca birlikte çalıştığı oyunculardan oluşan en iyi 11'ini seçti ancak Manchester United'dan hiçbir oyuncuya yer vermedi.

2000/01'de Benfica ile başlayan teknik direktörlük kariyerinde Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştıran 59 yaşındaki Portekizli, Kırmızı Şeytanlar ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmıştı.

Avrupa kupalarının üçünü de kazanan çalıştırıcı, rüya takımına liderlik etmesi için ise Mesut Özil'i seçti.

Jose Mourinho'nun en iyi 11'i nasıl?

2020'de AS için çalıştırdığı oyunculardan oluşan tüm zamanların en iyi 11'ini seçen Jose Mourinho rüya takımında göz kamaştıran isimlere yer verdi.

Kaleyi Petr Cech'e bırakarak güvenilir bir tercih yaparken savunmada Javier Zanetti, John Terry, Ricardo Carvalho ve William Gallas'a görev verdi.

Mourinho'nun orta saha seçimi ise oldukça dikkat çekici görünüyor. Portekizli çalıştırıcı, Chelsea'deki vazgeçilmezi Claude Makelele, Frank Lampard ve bugünlerde sakatlıklarla boğuşan Eden Hazard'ı seçerken oyun kurucu görevini de Mesut Özil'e verdi.

Jose Mourinho'nun forvetteki tercihleri ise savunma oyuncularının ayaklarını titretecek türden. Portekizli, Cristiano Ronaldo'nun hızıyla gücünü, Didier Drogba'nın ise gol yeteneğini tercih etti.

Jose Mourinho'nun en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci – Petr Cech Savunmacılar - Javier Zanetti, John Terry, Ricardo Carvalho, William Gallas

Orta Saha Oyuncuları – Claude Makelele, Frank Lampard, Mesut Özil, Eden Hazard

Forvet – Cristiano Ronaldo, Didier Drogba

Jose Mourinho hangi kupaları kazandı?

2001-2004 yılları arasında Porto'yu çalıştıran Portekizli, takımıyla sürpriz bir çıkış yaparak Şampiyonlar Ligi'nin sahibi oldu. Jose Mourinho bu başarısını 2009/10 sezonunda Inter'de tekrarladı ve Devler Ligi'nde bir kez daha zaferi tattı.

2016/17 sezonunda Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan 59 yaşındaki teknik direktör, aynı kupayı 2002/03'de Porto ile kazanmıştı.

Portekizli geride bıraktığımız sezon ise Roma ile Konferans Ligi'nin galibi oldu ve böylelikle Avrupa kupalarının üçünde de zafer yaşadı.

Jose Mourinho ayrıca bugüne kadar çalıştırdığı takımlarda Premier Lig şampiyonluğu ve Serie A şampiyonluğu da olmak üzere birçok yerel kupa kaldırdı.

Daha fazlası