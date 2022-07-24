Genç oyuncu hocasına büyük saygı gösterirken yalnız yeteneğiyle değil karakteriyle de beğeni toplamaya devam ediyor.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un doğum gününü kutlama şekliyle sosyal medyada gündem oldu.

Henüz 17 yaşındaki oyuncu, yıldız olma yolundaki performansıyla sarı-lacivertli formayı kapmayı çoktan başardı ve A takıma yükseldiği günden bu yana sarı-lacivertlilerin umudu olmaya devam ediyor.

Sahada herkesin beğenisini toplayan Arda Güler yalnız yeteneğiyle değil karakteriyle de ön plana çıkıyor.

Arda Güler, Jorge Jesus'un doğum gününü nasıl kutladı?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, 24 Temmuz'da 68. yaşına bastı ve kulüpteki herkes Portekizli çalıştırıcının özel gününü kutladı.

Jorge Jesus'u tebrik eden isimlerden biri de Arda Güler'di. 17 yaşındaki on numara, kulüpteki diğer herkes gibi hocasının doğum gününü kutladı.

Ancak Arda Güler'in Portekizli hocasını tebrik ederken Jorge Jesus'un elini öpmesi gündem oldu.

Arda Güler'in Jorge Jesus'un elini öpmesi... 😅🥰pic.twitter.com/4uUkAOZDES — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 24, 2022

Arda Güler, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaştı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği saha içinde olduğu kadar sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor ve büyük sevgiyle karşılanıyor.

Arda Güler henüz 17 yaşında olmasına rağmen Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin umudu genç yaşında hesabını bu kadar büyüten tek Türk oyuncu.

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