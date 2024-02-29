Efsane teknik direktör başarılarla dolu kariyerinin en büyük hayal kırıklığını açıkladı.

Roma’dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifi reddeden ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan efsane teknik direktör Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez ağladığı bir anı açıkladı. Real Madrid’in 2011-2012 sezonunda Bayern Münih’e penaltı atışlarıyla elenmesinin kendisini çok etkilediğini belirten Mourinho, o anları anlattı.

Mourinho ne söyledi?

Maçın ardından yaşananlara değinen Portekizli çalıştırıcı, “Bayern yenilgisinden sonra eve giderken ağladım ve bunu yaptığım tek andı. Daha sonra Jorge Mendes’ten bir telefon aldım. Bana Cristiano’nun evine gitmemi çünkü onun bitik bir durumda olduğunu söyledi. Ona bunu yapamayacağımı çünkü benim de bir ölüden farksız olduğumu söylesem de sonunda Ronaldo’nun evine gittim. İkimiz de yıkılmış bir vaziyetteydik” dedi.

Real Madrid’in başında olduğu dönemde Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı gösteremeyen Ronaldo, sonrasında Chelsea’ye geçmiş ve kariyerine bir Premier Lig şampiyonluğu daha eklemişti. Chelsea’den ayrıldıktan sonra Manchester United, Tottenham ve Roma’da çalışan 61 yaşındaki teknik direktörün adı son günlerde Bayern Münih ile de anılmıştı.