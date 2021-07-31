Jose Mourinho: Futbolcular her gece o b*kt*n şeyi oynuyorlar!

Jose Mourinho geceleri öğrencilerini ayakta tutan oyundan memnun değil.

Gelecek sezon için Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, Londra'da yaşadığı dönem bile en sevdiği yemeklerin İtalyan yemekleri olduğunu söyleyerek taraftarlara göz kırpıyor.

Deneyimli teknik direktör, Roma'nın resmi sosyal medya hesabında bir takım soruları yanıtladı.

Mourinho'ya bazı kelimeler söylendi ve 58 yaşındaki teknik adam bu kelimelerin kendisi için ne anlam ifade ettiğini söyledi.

Mourinho, İtalya hakkında olumlu sözler söylese de hiç sevmediği bir kelime var!

Jose Mourinho ne söyledi?

Mourinho, gençler arasında popüler video oyunlardan biri olan Fortnite'dan hoşlanmıyor:

"Fortnite mı? Tam bir kabus. Futbolcular ertesi gün maç olmasına rağmen her gece ayakta o b*kt*n şeyi oynuyor."

Didier Deschamps da rahatsızdı

İsviçre'ye elenerek EURO 2020'ye erken veda eden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın teknik direktör Didier Deschamps da oyuncularının gece geç saatlere kadar bilgisayar başında durmasından oldukça rahatsızdı.

Mourinho'nun en sevdiği şarkı

Mourinho en sevdiği şarkıya ise şu yanıtı veriyor:

"1963 doğumluyum, 80’lerde ve 90’larda gençtim. Bryan Adams, Bruce Springsteen ve o jenerasyonun müziği favorim."

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