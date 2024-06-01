Jose Mourinho Fenerbahçeli taraftarlarla Kadıköy'de buluşacak

Portekizli çalıştırıcı 2 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçeli taraftarlarla buluşacak.

Sezonun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun getirildiğini resmen açıkladı. Wembley’de Real Madrid ile Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali için yorumculuk yapan Mourinho’nun yarın İstanbul’da olacağı ifade edildi. Portekizli çalıştırıcı, geç saatlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçeli taraftarlara seslendi.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Mourinho’nun 2 Haziran Pazar günü saat 19.00’da Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarlarla bulacağı ifade edildi.

Sosyal medya yıkıldı!

Portekizli çalıştırıcının yeniden teknik direktörlüğe döneceği için oldukça heyecanlı olduğu gözlenirken, sosyal medyadan verdiği mesajlar da Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini topladı.



Sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi olan Portekizli çalıştırıcı son olarak Serie A takımlarından Roma’yı çalıştırmıştı. İtalyan takımıyla Konferans Ligi’nde şampiyonluk elde eden Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeniden teknik direktörlük yapmak için kendisini son derece hazır ve motive hissettiğini ifade etmişti.