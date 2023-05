Jose Mourinho, Tottenham'ı duygusal bir bağlılık duymadığı tek eski kulübü olarak nitelendirdi.

Portekizli, Kuzey Londra'da 17 ay geçirdi

Porto ve Chelsea'de keyifli dönemler yaşadı

Ayrıca Real Madrid, Inter ve Manchester United ile çalıştı

NE OLDU? Esrarengiz Portekizli hoca, kasım 2019 ile nisan 2021 arasında Kuzey Londra'da 17 ay kaldı ve bu sürecin çoğu, Covid-19 salgını sırasında seyircisiz maçlarla geçti. Mourinho; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United dönemlerine sevgiyle baktığını söylese de Spurs ile geçirdiği zaman için aynı duyguları hissedemediğini vurguladı.

NE SÖYLENDİ? Mevcut takımı AS Roma'yı 2023 Avrupa Ligi finaline taşıyan ve ekibini Sevilla ile oynanacak dev finale hazırlayan Mourinho, gazetecilere şunları söyledi: "Umarım sözlerim yanlış yorumlanmaz ancak Tottenham, kariyerimde hâlâ derin hisler beslemediğim tek kulüp. Belki de kulübe hocalık yaptığım dönemde Covid nedeniyle stadyumun boş olması ve Başkan [Daniel] Levy'nin bana fazla bir şey vermemesi nedeniyledir. Diğer çalıştırdığım tüm kulüplerle her zaman sağlam bir bağım oldu, çünkü insanlar aptal değildir. Bu, kazanmak ya da kaybetmekle ilgili değil. Taraftarlar, her gün onlar için savaştığımı anlıyor."

ÜÇ FOTOĞRAF:

Getty

Getty

Getty

MOURINHO İÇİN SIRADA NE VAR? İtalya Serie A'da altıncı sırada yer alan AS Roma, 31 Mayıs'ta Puskas Arena'da UEFA Avrupa Ligi final maçına çıkacak. Jose Mourinho'nun ekibinin İtalya Serie A'da ise oynayacağı iki maçı kaldı.