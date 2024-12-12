Jose Mourinho'dan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye beklenmedik transfer önerisi

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Athletic Club ile karşılaşması öncesinde Nico Williams'ı övdü.

Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Athletic Club arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde İspanyol basınında gündeme oturan açıklamalara imza attı.

Real Madrid'in eski teknik direktörü olan Mourinho, Athletic Club forması giyen Nico Williams hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Mourinho, genç yıldızın yeteneklerinden etkilenerek Real Madrid'e transfer edilmesini önerdi.

Mourinho'dan Nico Williams övgüsü

Mourinho, "Nico eşsiz, o harika biri. Avrupa Şampiyonası sırasında insanlar Lamine Yamal hakkında çok konuşuyordu, o da tabii ki harika bir çocuk ama ben şahsen Nico'yu tercih ederim. O harika bir oyuncu. Bir Türk kulübünün bu çocukla sözleşme imzalayabileceğini düşünemezsiniz. Umarım Real Madrid'e gider" dedi.

Nico Williams, 2024 yılı boyunca Barcelona ile transfer dedikodularında sıkça gündeme gelmişti. Ancak Mourinho'nun bu açıklamaları sonrası Real Madrid'in genç yıldız için harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan Real Madrid'in kanat rotasyonunda zaten Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi yıldızlara sahip olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini zorlaştırıyor. İspanyol yıldız ülkesinin EURO 2024'te mutlu sona ulaşmasında kilit bir rol oynamıştı.