Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo ve Portekiz'in Euro 2024'te çeyrek finalde elenmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Portekiz Milli Takımı, yıldızlarla dolu kadrosuyla Almanya'da düzenlenen Euro 2024'te şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyordu. Ancak, Roberto Martinez yönetimindeki takım, Fransa'ya penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesinin Euro 2024 performansını değerlendirdi ve takımın potansiyelini tam anlamıyla yansıtamadığını belirtti.

Sport TV'ye konuşan tecrübeli teknik adam, Portekiz'in çeyrek finale kadar ilerlemesine rağmen beklenen seviyede olmadığını vurguladı.

Mourinho, "Takımın potansiyeli son derece yüksekti. Portekiz, Fransa ve İngiltere'nin favoriler arasında olduğunu söylemiştim. İki takım yarı finalde yer alıyor. İspanya ise turnuvanın en büyük sürprizi oldu. Şu anda en iyi oynayan ve turnuva boyunca en iyi performansı sergileyen takım onlar" dedi.

"İlerleme kaydedemedik"

Mourinho, Portekiz'in çeyrek finale ulaşmasına rağmen tatmin edici bir performans sergilemediğini belirterek, "Portekiz fantastik değildi, daha fazlasını bekliyorduk. Hırvatistan ile oynadıkları hazırlık maçında stadyumdaydım ve açık konuşmak gerekirse takımdan iyi kokular gelmiyordu. Turnuva boyunca ilerleme kaydediyorduk, ancak ikna edici değildik. Kritik an geldiğinde, bu tür takımlar daha güçlüdür. Bu Portekiz'in sonu değildi, takımda herhangi bir ilerleme yoktu. Ancak bu, iki veteran [Cristiano Ronaldo ve Pepe] dışında genç bir takım ve önlerinde yıllar var. Dünya Kupası yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun geleceği belirsiz

Portekiz'in çeyrek finalde Fransa'ya elenmesiyle, Cristiano Ronaldo'nun uluslararası kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. 39 yaşındaki yıldız oyuncu, turnuvada gol atamasa da birçok manşet oluşturdu.

Ronaldo'nun milli takım kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Al-Nassr'ın yıldızı, milli takımda 212 maçta 130 gol kaydetti ve Nations League'in Eylül ayında başlayacak olan yeni sezonunda yer alabileceğinin sinyallerini verdi.