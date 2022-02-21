Jose Mourinho'dan başına iş açan tepki: "Seni Juventus gönderdi"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Hellas Verona karşılaşmasında hakeme, "Seni buraya Juventus gönderdi" dediği iddia ediliyor.

Serie A'nın 26. haftasında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya gelirken Mourinho'nun ekibi 2-0 mağlup başladığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadelenin son dakikalarında Portekizli teknik direktör çılgına döndü ve hakem tarafından oyundan ihraç edildi.

Jose Mourinho hakeme ne dedi?

Karşılaşmada eliyle telefon işareti yapan Mourinho kırmızı kartla tribüne gönderildi. Portekizli teknik direktör oyundan atıldıktan sonra, önce Verona'nın patronu Igor Tudor'u tebrik etti, ardından yardımcısına direktif verip sahayı terk etti.

Il Messaggero'ya göre; Jose Mourinho'nun uzatma dakikalarında hakeme ne söylediği ortaya çıktı.

Portekizli teknik direktör, karşılaşmanın hakemi Luca Pairetto'ya şu ifadeleri kullandı: "Seni buraya bilerek gönderdiler. Seni Juventus gönderdi."

Jose Mourinho kaç maç ceza alacak?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Jose Mourinho, Roma'yı maçlarda bir süre yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Deneyimli teknik direktörün Hellas Verona mücadelesindeki ihracı nedeniyle 2 veya 3 maç ceza alması bekleniyor.

Roma'yı ne bekliyor?

Serie A'da 26 haftada 41 puan toplayan Roma lig tablosunun 8. sırasında yer alıyor. Başkent ekibinin bu sezonki hedefi ligi ilk dörtte bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek. Şampiyonluk yarışında büyük yaralar alan Juventus ise 47 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Mourinho'nun ekibi Serie A'da 27 Şubat'ta Spezia ile karşı karşıya gelecek.