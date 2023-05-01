Roma’da başarılı bir sezon geçiren Portekizli teknik direktör, İngiltere’ye dönme konusunda isteksiz görünüyor.

Geçtiğimiz yıl göreve başladığı Roma’daki ilk sezonunda Avrupa Konferans Ligi’ni kazanan, bu sezon ise takımıyla UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselen Jose Mourinho’nun eski takımı Chelsea’den bir teklif aldığı ancak bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

İtalyan basınından Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, üçüncü kez Chelsea’nin başına geçme fırsatını kabul etmedi.

Gelen teklifin ardından Roma’nın ABD’li sahibi Dan Friedkin ile bir görüşme gerçekleştiren ve bu görüşmenin ardından Roma’da kalmaya karar veren Mourinho, Chelsea yönetimine teklif için teşekkür etti.

Tarihin en iyilerinden

İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona erecek olan 60 yaşındaki çalıştırıcı, Chelsea’nin başında üç Premier Lig zaferi yaşamıştı.

Premier Lig’de Chelsea’nin yanı sıra Manchester United’ı ve Tottenham’ı da çalıştıran Mourinho, Real Madrid ile de bir La Liga şampiyonluğu elde etmişti. Inter ile iki Serie A ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden Mourinho, ilk büyük çıkışını ise Porto’da yaşamıştı.

Porto’da önce UEFA Kupası’nı ardından da Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Mourinho, futbol tarihinin en önemli teknik direktörleri arasına adını yazdırırken, son dönemde Brezilya Milli Takımı ve PSG’nin de gündemine gelmişti.