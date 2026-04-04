Jorrel Hato, FA Cup çeyrek finalinde Chelsea'nin ezici galibiyetinin sinyalini verdi

Chelsea, FA Cup yarı finaline büyük bir üstünlükle yükseldi. The Blues, kendi sahası Stamford Bridge'de League One takımı Port Vale'i 7-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti.

Chelsea, büyük favori olmasına rağmen işi şansa bırakmadı ve hemen atağa geçti. İkinci dakikada bir köşe vuruşundan gol geldi. Port Vale topu iyi kontrol edemedi ve Jorrel Hato bu durumdan en iyi şekilde yararlanarak sert bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

İlk yarının ortasında, Pedro Neto'nun pasıyla João Pedro skoru ikiye katladı. Ve devre bitmeden, talihsiz Port Vale savunmacısı Jordan Lawrence-Gabriel'in kendi kalesine attığı golle skor 3-0 oldu.

Maçın 60. dakikasında Tosin Adarabioyo skoru 4-0'a taşıdı. Hücuma katılan savunma oyuncusu, Malo Gusto'nun ölçülü ortasında kafayla güzel bir vuruş yaptı.

Maçın bitimine yirmi dakika kala Estêvão köşe vuruşunu ikinci direğe gönderdi, Andrey Santos orada ortaya çıktı ve güçlü bir kafa vuruşuyla skoru 6-0'a getirdi.

Estêvão, asistinin ardından bir de gol kaydetti; savunmanın arkasına tam zamanında kaçarak soğukkanlılıkla işi bitirdi. Alejandro Garnacho penaltıdan skoru 7-0'a getirdi.







