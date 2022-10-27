UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, dikkat çeken bir başarıya imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği Rennes karşısında 3-0 geriye düşse de sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa'daki yenilmeme serisini dokuz maça çıkardı. Kulüp tarihinin Avrupa'daki en uzun yenilmeme serisini yaşayan sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus böylece tarihe geçti.

Daha önce Arthur Zico yönetiminde sekiz maçlık yenilmeme serisi yakalayan Fenerbahçe, Brezilyalı futbol adamının yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı da yakalamıştı.

Tarihinin Avrupa'daki en başarılı günlerini Zico ile yaşayan sarı-lacivertli takımın Avrupa arenasına dönüşünün Zico'nun yakın arkadaşı Jorge Jesus ile gerçekleşmesi de dikkat çeken bir tesadüf olarak öne çıktı.

2007-2008 sezonunun ardından Avrupa uzun süre dikkat çeken bir başarı elde edemeyen Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmış ancak Kadıköy'de oynanan Benfica karşılaşmasını 1-0 kazanan sarı-lacivertliler rövanşta Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz ekibine 3-1 yenilerek turun kapısından dönmüştü.