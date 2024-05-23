Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al-Hilal, Portekizli yıldız için harekete geçti.

Serie A’da şampiyonluğu ezeli rakibi Inter’e kaptıran ve yeni sezon öncesinde kadrosunda yenilenmeye gitmeyi planlayan Milan’da Olivier Giroud ve Simon Kjaer ile yollar resmen ayrılırken, gözler takımın yıldızı Rafael Leao’ya çevrildi. Bayern Münih’in bir süredir yakın bir ilgi gösterdiği Portekizli yıldız için Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al-Hilal de devreye girdi.



Portekiz basınından O Jogo’da yer alan habere göre Leao’nun Milan ile imzaladığı sözleşmede 175 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor ve Suudi ekibi bu bedeli ödemeye şimdiden hazır.

Yılda 21 milyon euro kazanacak

Milan’da yılda 7 milyon euro kazanan Leao’ya İtalyan ekibinde kazandığının üç katı maaş teklif etmeye hazırlanan Al-Hilal yıldız oyuncuyu ikna edebileceğine inanıyor.



Bu sezon Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Renan Lodi, Aleksandar Mitrovic ve sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Neymar gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Al-Hilal, ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Haziran 2025’te FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda boy gösterecek Suudi ekibinin astronomik transferlere devam edeceği tahmin ediliyor.