Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'den Türkiye Kupası şampiyonluğu bonusu alamadığı gerekçesiyle yasal yollara başvuracak.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki teknik direktörü Jorge Jesus'tan flaş bir hamle geldiği ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre Portekizli hoca, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle harekete geçmeyi planlıyor.

Jorge Jesus, FIFA'ya mı gidiyor?

Jesus'un geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye son bir ihtar çektiği kaydediliyor. Tecrübeli hocanın FIFA'ya şikâyet yoluna başvurmak istemediği, ancak kulüpten geri dönüş alamadığı için bu yola başvurmak zorunda kaldığı gelen bilgiler arasında.

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Jorge Jesus nerede, ne yapıyor?

2022-23 sezonunun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jesus, yaz aylarında Suudi Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'in yeni teknik direktörü oldu.

Portekizli hocanın takımı Al-Hilal, 12 haftası tamamlanan Suudi Pro Lig'de 32 puanla lider durumda.