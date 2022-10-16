Portekizli hoca, Fenerbahçe'yi benimsemiş görünüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe aidiyet hissettiğini gösterdi.

Sahadaki karizmasıyla taraftarların gönlünde şimdiden taht kuran Portekizli hoca, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlileri mest etti.

Ne oldu?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçını izleyen Portekizli teknik direktör, parke ve tribünlerin fotoğraflarını çekerek Instagram'da paylaştı.

Jesus, fotoğrafları paylaşırken şunları yazdı:

"Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değildir. Bir futbol kulübünden fazlasıdır."

Jorge Jesus'u ne bekliyor?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi akşamı deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kanarya, bir sonraki haftada ise 22 Ekim'de Başakşehir'i konuk edecek.