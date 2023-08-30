Jordi Alba, MLS'e transfer olmasının ardından millî takım kariyerine noktayı koydu

Samet Çayır
Jordi Alba Spain Switzerland 2022-23Getty Images
Jordi AlbaMLSInter Miamiİspanya

Jordi Alba'nın Inter Miami'ye transfer olması, savunma oyuncusunun uluslararası kariyerine son vermesiyle sonuçlandı.

  • Alba, temmuz ayında Inter Miami'ye transfer oldu
  • 2012'de İspanya ile Avrupa şampiyonluğunu kazandı
  • 12 yıllık uluslararası kariyeri var

NE OLDU? Marca'nın yakın tarihli bir raporuna göre Alba, Amerika'daki saat farkın ve seyahatlerdeki zorluklar nedeniyle millî takımı bırakma kararı aldı.

BÜYÜK RESİM: Barcelona'nın eski sol beki, emeklilik kararını İspanyol Futbol Federasyonu'na iletti. Alba, ülkesiyle hem 2012'de Avrupa şampiyonluğunu, hem de bu yıl UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak önemli başarılar elde etti. Tecrübeli futbolcu, İspanya adına toplam 93 kez forma giydi ve 10 gol attı.

ÜÇ FOTOĞAF:

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ALBA İÇİN SIRADA NE VAR? Alba'nın takımı Inter Miani, tarihindeki ilk Lig Kupası'nı Messi'nin harika performansı ile kazandı. Bu turnuvanın ardından MLS'te normal sezon tekrar başladı. Inter Miami, çarşamba akşamı Nashville SC'yi konuk ederek lige geri dönüyor..

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