Jordi Alba'nın Inter Miami'ye transfer olması, savunma oyuncusunun uluslararası kariyerine son vermesiyle sonuçlandı.

Alba, temmuz ayında Inter Miami'ye transfer oldu

2012'de İspanya ile Avrupa şampiyonluğunu kazandı

12 yıllık uluslararası kariyeri var

NE OLDU? Marca'nın yakın tarihli bir raporuna göre Alba, Amerika'daki saat farkın ve seyahatlerdeki zorluklar nedeniyle millî takımı bırakma kararı aldı.

BÜYÜK RESİM: Barcelona'nın eski sol beki, emeklilik kararını İspanyol Futbol Federasyonu'na iletti. Alba, ülkesiyle hem 2012'de Avrupa şampiyonluğunu, hem de bu yıl UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak önemli başarılar elde etti. Tecrübeli futbolcu, İspanya adına toplam 93 kez forma giydi ve 10 gol attı.

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ALBA İÇİN SIRADA NE VAR? Alba'nın takımı Inter Miani, tarihindeki ilk Lig Kupası'nı Messi'nin harika performansı ile kazandı. Bu turnuvanın ardından MLS'te normal sezon tekrar başladı. Inter Miami, çarşamba akşamı Nashville SC'yi konuk ederek lige geri dönüyor..