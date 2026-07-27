Jordan Henderson sansasyonel bir rüya transferin eşiğinde. Transfer gazetecisi Fabrizio Romano'ya göre 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz milli futbolcuyu Brentford'dan kadrosuna katmak için şu anda en güçlü konumda bulunan Chelsea'ye doğru hızla ilerliyor.

Romano, Henderson'ın Brentford'dan bonservissiz ayrılabileceğini ve Stamford Bridge'e transfer olmaya açık olduğunu aktarıyor. Chelsea, tecrübeli orta saha oyuncusunu yeni sezon için ilgi çekici bir takviye olarak görüyor ve şu anda imzasını almak için en avantajlı taraf konumunda.

Chelsea, tecrübeli bir defansif orta saha arayışında. Xabi Alonso, Granit Xhaka'nın transferi için ısrarcı oldu ancak Sunderland, İsviçreli oyuncunun ayrılığına izin vermiyor. Transfer piyasası uzmanı Ben Jacobs'a göre Henderson, Xhaka'ya alternatif olarak öne çıkıyor.

Bu ilgi dikkat çekici, zira Henderson Brentford'a daha geçen yıl gelmişti. Kulüp, Liverpool'un eski kaptanını o dönemde Ajax ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı.

Henderson, Brentford ile iki sezonluk sözleşme imzaladı ve genç kadroya ekstra liderlik ile tecrübe kazandırmak için transfer edildi. Tecrübeli orta saha, 2025/26 sezonunda toplam 34 resmi maçta forma giydi, bunların 24'üne ilk 11'de başladı ve bir gol ile üç asistlik katkı verdi.

90 kez milli olan oyuncu, bu yaz sürpriz bir şekilde İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Henderson turnuvada yalnızca altı dakika oynadı (Panama karşısında) ve daha çok saha dışında talihsiz bir şekilde sakatlanmasıyla gündeme geldi.

Orta saha oyuncusu, Meksika'ya karşı kazanılan son 16 turu maçının ardından kutlamalar sırasında reklam panolarının üzerinden geçerken takılıp düşerek bileğini kırdı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu nedenle turnuvanın geri kalanında forma giyemedi, ancak kadronun parçası olarak kaldı. İngiltere, Dünya Kupası'nı sonunda üçüncü sırada tamamladı.