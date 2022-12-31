Jordan Henderson, Jude Bellingham'ı Liverpool'a gelmeye ikna etmek için onunla olan yakın ilişkisini kullanmayı reddetti.

NE OLDU? Henderson'a, Bellingham'ı Dünya Kupası'nda İngiltere ile millî takımdayken Liverpool'a transfer olması için ikna etmeye çalışıp çalışmadığı soruldu. Bilindiği gibi Liverpool'a yeni imza atan Cody Gakpo, Kırmızılar'a imza atmadan önce Virgil van Dijk ile konuştuğunu açıklamıştı. Ancak Henderson, Bellingham'ın geleceği hakkındaki düşüncelerini etkilemeye çalıştığını reddetti.

NE SÖYLENDİ? Viaplay'e konuşan Hendo, konuyla ilgili şunları söyledi: "Hayır, sanmıyorum. Gerçekten Dünya Kupası'nda oynamaya konsantre olduğumuzu düşünüyorum. Ben Jude ile iyi anlaşıyorum ama İngiltere Millî Takımı'nda herkes iyi anlaşıyor. Eminim Virgil için tanıdık bir yüzün daha gelmesi güzel olacaktır. Çünkü birlikte oynadığı biri. Bu yüzden çok olumlu ve umarım sezonu bizim için güçlü bir şekilde bitirebilir ve bize destek verebilir."

DAHA BÜYÜK RESİM: Bellingham, Borussia Dortmund ve İngiltere için parladıktan sonra rağbet görüyor. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, eski Birmingham City oyuncusuna şimdiden övgüler yağdırırken, Real Madrid de 2023 yazında Bellingham için bir teklif yapmaya hazır.

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LIVERPOOL'U NE BEKLİYOR? Kırmızılar, 2023'ün ilk maçını pazartesi günü Premier Lig'de Brentford'a karşı oynayacak.