Liverpool, Jordan Henderson'ın Orta Doğu'ya gitmesinin ardından yeni kaptan olarak Virgil van Dijk'ı seçti.

Van Dijk, Liverpool'un yeni kaptanı oldu

Alexander-Arnold ikinci kaptanlığa getirildi

Haber, Henderson'ın ayrılmasından sonra geldi

NE OLDU? Kulüp, James Milner'ın Brighton'a; Jordan Henderson'ın ise Al-Ettifaq'a gitmesinin ardından kaptanlığa Virgil van Dijk'ın, yardımcı kaptanlığa ise Trent Alexander-Arnold'ın getirildiğini resmî internet sitesinden duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Eski kulüp kaptanı Henderson, kulüpten ayrılarak sürpriz bir şekilde Suudi Pro Lig ekiplerinden Al-Ettifaq'a transfer oldu.

NE SÖYLENDİ? Yeni kaptan Van Dijk, Liverpool'un internet sitesine şunları söyledi: "Benim için, eşim için, çocuklarım ve ailem için gerçekten gurur verici bir gün. Bu özel duyguyu gerçekten tarif edemiyorum. Bu gerçekten gurur duyduğum bir şey.

"Açıkçası ben Hollanda'nın kaptanıyım, bu zaten çok büyük bir onurdu. Ama aynı zamanda Liverpool Futbol Kulübü'nün kaptanı olmak da bu noktada tarif edemeyeceğim bir şey.

"Bu, beni çok gururlandıran bir şey ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

ÜÇ FOTOĞRAF:

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Getty Images

@Ettifaq

LIVERPOOL'U NE BEKLİYOR? Van Dijk, Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında 13 Ağustos'ta Chelsea'ye karşı kol bandını alacak.