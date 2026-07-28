Jordan Henderson’ı Premier League’de görünüşe göre sansasyonel bir transfer bekliyor

Bunu The Athletic ve Fabrizio Romano da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar aktarıyor. 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun FC Brentford ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor. Henderson, geçen sezon Londra ekibinde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değildi, buna rağmen İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, 90 kez milli olan oyuncuyu yalnızca Panama'ya karşı oynanan üçüncü grup maçında son dakikalarda oyuna aldı. Meksika'ya karşı son 16 turunda alınan galibiyetin ardından yapılan kutlamalarda kolunu kırdı ve bu nedenle turnuvanın geri kalanını sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

Henderson, 2011'den 2023'e kadar FC Liverpool'da forma giydi; Jürgen Klopp yönetiminde aralarında Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'in de bulunduğu kupalar kazandı. Ardından önce Suudi Arabistan'da Al-Ettifaq'a, sonra Ajax Amsterdam'a transfer oldu ve 2025 yazında Brentford'a dönerek İngiltere'ye geri döndü. Şimdi ise Londra içinde bir transfer daha gerçekleşebilir.

FC Chelsea'nin Danny Welbeck ile de ilgilendiği iddia ediliyor

Chelsea son yıllarda transfer piyasasında genç ve gelişime açık oyuncuların transferine büyük önem vermişti. Ancak yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde kadroya şimdi görünüşe göre bazı tecrübeli isimlerin de eklenmesi planlanıyor.

Haftalar önce AFC Sunderland'den Granit Xhaka'ya ilgi olduğu da öne sürülmüştü, ancak 33 yaşındaki İsviçrelinin transferi şu an için artık yakın görünmüyor. Henderson, aynı pozisyon için bir alternatif olabilir. Son olarak Chelsea'nin Brighton & Hove Albion'un 35 yaşındaki forveti Danny Welbeck'e ilgisi olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca Manchester City'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz olan stoper John Stones (32) da gündemde.