Chelsea'nin Nijeryalı eski orta sahası, Jose Mourinho'nun Mohamed Salah'a devre arasında acımasız davrandığı anları anlattı.

NE OLDU? Mohamed Salah, 2014'te Chelsea'ye transfer oldu ancak Maviler için sadece 19 kez forma giyip sadece iki gol kaydetti. 30 yaşındaki forvet daha sonra ilk önce Fiorentina'ya, ardından da Roma'ya gitti. Salah, 2017'de Liverpool'a katılarak İngiliz futboluna geri döndü ve Batı Londra'da geçirdiği mutsuz zamanlar geride kaldı. Mikel Obi ise o karanlık dönemlerden bir anıyı ortaya çıkardı.

NE SÖYLENDİ? Salah'ın Chelsea'de takım arkadaşı olan Mikel, Dubai Eye'a yaptığı açıklamada süperstar kanat oyuncusunun Mourinho tarafından bir maçın devre arasında ağlatıldığını şu sözlerle açıkladı: "Bence Salah kötü bir oyun oynuyordu ve sonra soyunma odasına Mourinho geldi. Salah'ı adeta parçaladı. Salah gözyaşları içindeydi. Hoca, Salah'ın ikinci yarıda sahaya geri dönmesine izin vermedi. 'İyi oynamıyorsun, git, otur, sahaya geri dönmeyeceksin' dese daha az acıtırdı."

DAHA BÜYÜK RESİM: Salah, Liverpool için 286 maçta 174 gol kaydetti ve Anfield'da yıldızlaştı. Ayrıca Salah ile birlikte Manchester City yıldızı Kevin De Bruyne de Mourinho yönetiminde zor zamanlar geçirdi. Mikel, Belçikalı yıldızın durumuna da değinip şunları söyledi: "Kevin her zaman huysuz bir adamdı, her zaman kendi başınaydı. Her zaman huysuzdu, her zaman. Ondan asla bir şey alamazdınız. Ama şimdi onu oynarken izlemek ne büyük keyif... Romelu Lukaku da Inter'e gitti ama geri döndü ve onun için 'olmadı' diyebilirsiniz. Ama Kevin De Bruyne ve Mohamed Salah gibilerin şimdi ne hale geldiklerine bakın. Onları dünyanın en iyi oyuncuları olarak görmek harika. Fiziksel olarak güçlendiler, hızlandılar. Onlara ne olduğunu bilmiyorum!”

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty

Getty

Getty Images

SIRADA NE VAR? Chelsea; Salah ve De Bruyne gibi futbolculardan vazgeçtiğinden bu yana gelecek vadeden oyunculara büyük yatırımlar yapmaya devam etti. Ancak şu anda bu konuda zorlanıyorlar. Çünkü Maviler, 2022-23 sezonunda transfere yaklaşık 600 milyon sterlin (716 milyon dolar) harcadı.