Joe Cole: "Eden Hazard dünyanın en iyi oyuncusu olmalıydı"

Joe Cole, Eden Hazard'ın neden Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı seviyelere ulaşmadığını açıkladı ve Chelsea'nin eski yıldızının "dünyanın en iyi oyuncusu olması gerektiğine" olan inancını dile getirdi.

Hazard, kariyerine 2007'de Lille'de başladı ve beş yıl sonra Chelsea'ye transfer oldu. Kısa sürede Stamford Bridge'de bir kült kahraman olarak kendisini kabul ettirdi.

Belçikalı millî futbolcu, Maviler'in iki Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere altı kupa kazanmasına yardımcı oldu ve kulüp için 110 gol attı. Ancak 2019'da Real Madrid'e transfer olmasından bu yana dramatik bir düşüş yaşadı.

Ne söylendi?

2003-2010 yılları arasında Chelsea'de de başarılı bir dönem geçiren Cole, 2011-12 sezonunda Lille'de kiralık olarak forma giydiği sırada Hazard'ın yeteneklerini yakından gördü.

Cole, kanat oyuncusunun 2018'de formunun zirvesinde olduğunu ve Ballon d'Or'u Luka Modric'in önünde kazanması gerektiğini düşünüyor, ancak Hazard'ın zihniyetinin onu oyunun gerçek büyüklerinden biri olmaktan alıkoyduğunu da öne sürüyor.

The Athletic'e konuşan Cole, Hazard ilgili şunları söyledi:

"Dünyanın en iyi oyuncusu olmalıydı. Luka Modric'in kazandığı Ballon d'Or, Eden Hazard'ın olmalıydı. Ama hayatını mutlu olmak için yaşıyor. Bunun için söylenecek çok şey var.

"O güzel bir sanatçı. Birlikte oynadığım en iyi oyuncu. Ronaldo veya Messi zihniyetine sahip değil ve sorun değil.

"Yıllar boyunca Lille ve Chelsea taraftarlarına çok fazla mutluluk verdi ve gurur duyması gereken birçok kupa kazandı. Hepsini yüzünde bir gülümsemeyle oynayarak, eğlenerek başardı."

Hazard'ın Real Madrid'deki mücadelesi

Hazard, Santiago Bernabeu'ya geldiğinden beri Chelsea'deki seviyesine çıkamadı ve sürekli sakatlıklarla mücadele ederken 100 milyon euro'luk fiyat etiketine ulaşamadı.

31 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar Real Madrid formasıyla çıktığı 65 maçta sadece altı gol ve 10 asist kaydetti ve bu sezon şu ana kadar sadece bir kez gol bulabildi.

Ancak Cole, kariyerinin gidişatından dolayı Hazard'ın pişmanlık duymaması gerektiğini söyledi.

"Real Madrid'de işlerin iyi gitmediğini biliyorum ama pişmanlık için bir sebep yok.

"Cristiano Ronaldo gibi bir hayat yaşayamazdı. Bilirsin, gece 1'de buz banyosu falan… Bu, o değil.

"O şekilde yaşasaydı muhtemelen tüm bireysel ödülleri kazanırdı. Ama Eden her şeyi kendi bildiği gibi yaptı.

O bir aile babası ve sportif başarı ile saha dışındaki hayatınız arasında kurulması gereken gerçek bir denge var."

Daha fazlası için:

2021-22 sezonunda Avrupa'nın en fazla gol atan oyuncuları

Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a tebrik